I consiglieri comunali Domenico e Luisa Santoro contro la chiusura al pubblico delle sedute e lo stravolgimento deciso dalla maggioranza

“Oggi nella conferenza dei capigruppo, la maggioranza ha determinato lo stravolgimento del prossimo consiglio comunale e delle commissioni. Con la scusa del decreto ministeriale inerente le disposizioni sanitarie, ha determinato di discutere in Consiglio, lunedì prossimo, solo del punto inerente l’anticipo del pagamento dei tributi ed il rinvio di tutte gli altri ordini del giorno. Così dimostrano che per loro i tributi sono più importanti della sanità, delle barriere architettoniche, della metodologia degli incarichi teatrali”. E’ quanto affermano i consiglieri comunali di Vibo del Movimento Cinque Stelle Domenico Santoro e Luisa Santoro. “Come se ciò non bastasse – affermano – la maggioranza ha colto l’occasione ed è riuscita, finalmente per loro, a chiudere al pubblico le riunioni delle commissioni che non avranno né registrazione e né streaming video, ma solo il verbale pubblicato con i soliti mesi di ritardo. Sostanzialmente alla maggioranza danno fastidio i giornalisti che, puntualmente, vengono ad ascoltare nelle commissioni il dibattito. Altro che trasparenza, questa maggioranza tende a chiudersi, ad arroccarsi, mentre questa era l’occasione per far vedere di essere aperti, di non aver nulla da nascondere e di saper utilizzare le tecnologie per come dice espressamente il decreto”.