Il presidente del Consiglio comunale risponde al gruppo Rinascita: «L’attività dell’opposizione si è caratterizzata per un tono costantemente polemico e per una produzione incessante di comunicati stampa, censure, istanze che appaiono orientate a fare rumore e screditare gli avversari politici»

In merito alla contestazione riguardante la convocazione dell’assemblea comunale a Zambrone, il presidente del Consiglio Marcello Giannini risponde alle accuse della minoranza. In particolare il gruppo Rinascita per Zambrone e la consigliera Mariana Iannello avevano chiesto di posticipare la seduta per consentire all’opposizione di visionare atti e documentazione inerenti i punti all’ordine del giorno.

Sulla questione, il presidente del Consiglio comunale Giannini riferisce: «L’Amministrazione comunale di Zambrone, nel pieno rispetto delle istituzioni e dei principi di legalità e trasparenza, ha fornito formale riscontro alla nota indirizzata al Prefetto di Vibo Valentia in data 16 dicembre 2025, chiarendo puntualmente il contesto amministrativo e l’infondatezza delle contestazioni sollevate dall’opposizione».

E ancora: «Da oltre quattro anni l’attuale Amministrazione guida il Comune di Zambrone, assicurando continuità amministrativa, serietà istituzionale e pieno rispetto delle regole. In questo arco di tempo, l’attività dell’opposizione si è caratterizzata per un tono costantemente polemico e per una produzione incessante di comunicati stampa, censure, istanze, segnalazioni e richieste che, più che perseguire l’accertamento della verità o la tutela dell’interesse pubblico, appaiono orientate a fare rumore, screditare gli avversari politici e, soprattutto, l’immagine del territorio».

Giannini ricorda: «Decine e decine di iniziative formali, spesso ripetitive, hanno impegnato in modo continuo gli uffici comunali e gli organi dell’Ente. Un’attività che, nei fatti, si è tradotta in un tentativo sistematico di ostacolare l’azione amministrativa, piuttosto che in un contributo costruttivo al governo della comunità».

Entrando nel merito delle contestazioni:

«Accesso agli atti: ai Consiglieri comunali è sempre stato garantito l’accesso alla documentazione amministrativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Non risultano dinieghi o limitazioni imputabili all’attuale consiliatura.

ai Consiglieri comunali è sempre stato garantito l’accesso alla documentazione amministrativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Non risultano dinieghi o limitazioni imputabili all’attuale consiliatura. Convocazione del Consiglio comunale del 18 dicembre 2025: la seduta, convocata in via straordinaria, rispetta pienamente i termini di legge. L’avviso è stato notificato il 12 dicembre, garantendo un numero di giorni liberi superiore a quello minimo previsto (ben cinque anziché tre).

la seduta, convocata in via straordinaria, rispetta pienamente i termini di legge. L’avviso è stato notificato il 12 dicembre, garantendo un numero di giorni liberi superiore a quello minimo previsto (ben cinque anziché tre). Documentazione all’ordine del giorno : gli atti relativi alle variazioni di bilancio erano già approvati dalla Giunta e pubblicati all’Albo Pretorio. La trasmissione tramite pec costituisce una prassi di cortesia e non un obbligo normativo.

: gli atti relativi alle variazioni di bilancio erano già approvati dalla Giunta e pubblicati all’Albo Pretorio. La trasmissione tramite pec costituisce una prassi di cortesia e non un obbligo normativo. Alla luce dei fatti, non emerge alcun profilo di irregolarità. Le continue polemiche non trovano riscontro nella realtà amministrativa».

Il presidente del Consiglio comunale aggiunge: «La risposta dell’Amministrazione non è affidata alle parole o ai comunicati roboanti, ma ai fatti: opere pubbliche realizzate e in corso, iniziative culturali, rinnovamento del territorio e un’azione amministrativa improntata a buonsenso, equilibrio, misura e senso di responsabilità. È questa – conclude - la cifra dell’azione amministrativa a Zambrone: lavorare per la comunità, nel rispetto delle istituzioni, lasciando ad altri il rumore delle polemiche».