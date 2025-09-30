«Ho restituito 60 mila euro al Consiglio regionale della Calabria. Si tratta dei residui del fondo per le spese di personale degli anni 2024 e fino al 30 settembre 2025, più le somme per le cosiddette spese di funzionamento. Fondi destinati al Gruppo misto che, da capogruppo, avrei potuto utilizzare per contratti di collaborazione e acquisti». Lo scrive, in un post sulle sue pagine social, il consigliere regionale uscente della Calabria Antonio Lo Schiavo, candidato capolista di Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione centro alle elezioni del 5 e 6 ottobre.

«Sono 60 mila euro risparmiati - aggiunge Lo Schiavo - che tornano nella casse del Consiglio regionale. Soldi dei calabresi che mi auguro possano essere utilizzati per scopi utili alla collettività, pur nelle voci di bilancio in cui sono inseriti. Anche questo, per me, vuol dire aver servito le istituzioni con disciplina e onore».

Anche Tavernise restituisce fondi non spesi

Anche il consigliere regionale uscente della Calabria, Davide Tavernise, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha restituito oltre 74 mila euro di fondi non spesi nella scorsa legislatura. «I fondi, così - afferma Tavernise - tornano integralmente a disposizione dell'istituzione regionale. Si tratta di soldi dei calabresi che mi auguro possano essere destinati a finalità davvero utili alla collettività, pur nel rispetto delle voci di bilancio in cui sono incardinati».

«La gestione virtuosa di Tavernise dei fondi pubblici - è detto in un comunicato - rappresenta un segnale concreto della volontà del Movimento 5 Stelle di promuovere trasparenza, correttezza amministrativa e fiducia nelle istituzioni». Tavernise è candidato alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre nella lista del Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico.