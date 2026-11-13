Dalle infrastrutture ai collegamenti, dal turismo allo spopolamento dei piccoli borghi, fino all'occupazione giovanile e ai servizi essenziali. Sono alcuni dei temi sui quali Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d'Italia e componente del gruppo ECR, intende avviare un confronto con gli amministratori locali della provincia di Vibo Valentia attraverso Patto Europa, il progetto già avviato nel Reggino e ora esteso al territorio vibonese.

L'obiettivo dichiarato è costruire una rete stabile tra Comuni e istituzioni europee, partendo dalle esigenze segnalate direttamente dai sindaci per individuare possibili strumenti di intervento e opportunità di finanziamento.

«Dopo aver avviato Patto Europa nella provincia di Reggio Calabria, estendiamo questo percorso al Vibonese, un territorio che presenta grandi potenzialità ma anche esigenze strutturali sulle quali è necessario costruire un confronto istituzionale concreto», afferma Nesci. «Vogliamo mettere a disposizione degli amministratori locali un canale di dialogo diretto con le istituzioni europee, partendo dalle necessità che i sindaci affrontano quotidianamente».

Dalla costa alle Serre, le priorità dei Comuni

Il primo passo è rappresentato dall'invio alle amministrazioni comunali di schede di adesione e rilevazione, attraverso le quali ciascun ente potrà indicare le proprie priorità, i progetti già avviati e le principali criticità.

L'iniziativa punta a raccogliere esigenze anche molto diverse tra loro: quelle dei centri costieri legati al turismo e alle attività produttive, ma anche quelle dei borghi dell'entroterra e delle Serre, alle prese con lo spopolamento, le difficoltà nei collegamenti e la tenuta dei servizi.

«Il Vibonese racchiude realtà molto diverse, dalla costa all'entroterra. Proprio per questo non possiamo immaginare soluzioni uguali per tutti. Le esigenze di un Comune turistico sono differenti da quelle di un piccolo borgo che combatte contro lo spopolamento», osserva l'eurodeputato. «Patto Europa vuole partire da queste differenze trasformandole in un'agenda di priorità sulla quale lavorare insieme».

Le indicazioni raccolte confluiranno nell'Agenda Patto Europa, un documento destinato a riunire le principali istanze degli amministratori e a costituire la base per successivi incontri territoriali, tavoli tematici e interlocuzioni con le istituzioni competenti, anche a Bruxelles.

Nesci sottolinea infine l'impostazione che intende dare al progetto: «Non vogliamo limitarci a presentare le opportunità di finanziamento esistenti. Il nostro obiettivo è compiere il percorso inverso: partire dalle necessità dei territori, individuare gli strumenti disponibili e contribuire a portare le istanze dei Comuni nei luoghi in cui si definiscono le politiche e le risorse europee».