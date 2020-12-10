La parlamentare del Movimento Cinque Stelle: «Ora bisogna superare il piano di rientro della sanità»

Nella giornata odierna è stato approvato dalla Camera dei Deputati -con 246 voti favorevoli e 119 contrari – il decreto legge del 10 novembre 2020, numero 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. Si tratta del decreto Calabria che contempla anche le disposizioni in merito alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e per l’elezione del presidente della giunta.

Sull’argomento la deputata del Movimento Cinque Stelle, Dalila Nesci, chiarisce: «Sono intervenuta a nome del gruppo parlamentare del M5s per sottolineare l’importanza di questo strumento d’urgenza. Ad oggi la sanità calabrese segna ancora un rosso di 160 milioni di euro, siamo in piena pandemia e sappiamo che la Giunta Regionale può operare solo per l’ordinaria amministrazione. Per questi motivi – aggiunge – è necessaria la proroga di poteri straordinari in capo al commissario ad acta». «Dopo questa fase di traghettamento segnata peraltro dall’emergenza sanitaria – prosegue- lo scopo del decreto Calabria bis è quello di accompagnare la gestione sanitaria sotto l’egida della Regione in futuro». [Continua dopo la pubblicità]

Il nuovo provvedimento, tra l’altro, definisce le responsabilità del commissario ad acta all’interno della linea di comando per l’emergenza pandemica, l’obbligo in capo alla Regione di affiancarlo con mezzi e personale, la possibilità di superare eventuali ostacoli burocratici assumendo gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari, la possibilità di scegliere i commissari straordinari degli enti sanitari anche nell’ambito dell’elenco nazionale dei direttori generali e la facoltà di affiancare manager della sanità alle Commissioni prefettizie degli aziende sanitarie sciolte per mafia. Al fine di supportare gli interventi di potenziamento del Servizio sanitario regionale – si fa riferimento nella nota della Nesci – vengono stanziati 180 milioni in tre anni oltre ai 15 milioni accantonati per garantire la disponibilità dei dati economico-gestionali. Sono previste anche la consultazione periodica con i commissari straordinari della Conferenza dei sindaci e delle organizzazioni sindacali.

«Grazie poi ad un emendamento che ho fortemente voluto – sottolinea l’esponente 5s – il commissario ad acta potrà inoltre adottare un piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato di personale medico, sanitario, tecnico e socio-sanitario». «La mia Calabria – conclude la parlamentare calabrese – come l’intera Nazione, è chiamata ad evolvere: non abbiamo bisogno né di moniti né di paternali ma di persone credibili ai posti di comando sul territorio e soprattutto di donne, di uomini pronti ad incarnare responsabilità istituzionali. Per superare il piano di rientro della sanità è necessario uno scatto d’orgoglio corale».