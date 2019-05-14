Abbandono indiscriminato anche di materiale di risulta derivante dalle demolizioni dei loculi

Materiale di risulta successivo ad operazioni di estumulazione abbandonato in un locale seminterrato. Siamo all’ingresso principale del cimitero di Joppolo, in località Calafatoni, dove da tempo si verifica l’abbandono indiscriminato di tale materiale ed anche di quello derivante dalle demolizioni di alcuni loculi. Vecchie bare vengono inoltre in tale locale buttate alla meno peggio e così di fatto “occultate” dopo l’estrazione dei resti del defunto e dalla salma dal loculo. Materiale che dovrebbe essere invece smaltito in ben altro modo, secondo le previsioni di legge. Nell’ambito della gestione cimiteriale, le pratiche relative alle estumulazioni ed alle esumazioni, sia ordinarie che straordinarie, vengono infatti solitamente curate dell’ufficio dello Stato civile comunale o dal soggetto al quale il Comune ha affidato i servizi cimiteriali.

L’estumulazione ordinaria viene disposta in genere dopo la scadenza del periodo di concessione dei loculi o della sepoltura a terra. L’estumulazione straordinaria viene invece eseguita su richiesta del familiare del defunto e, a proprie spese, secondo le tariffe vigenti. Gli interessati devono presentare domanda da inoltrarsi al soggetto competente, con il quale vengono concordati il giorno e l’ora delle operazioni. In caso di trasporto della salma in altro cimitero è poi necessario presentare istanza di trasporto. In ogni caso ci sono delle precise norme sanitarie che non sembra siano state rispettate nel cimitero di Joppolo dove in un locale seminterrato all’ingresso del cimitero di Joppolo, facilmente accessibile e visibile a chiunque anche senza disporre di alcuna chiave, qualcuno ha inteso liberarsi sia di una bara che del materiale di risulta e dei rifiuti successivi alle operazioni di estumulazione. Materiale e rifiuti che vanno invece assolutamente smaltiti in modo specifico dopo essere stati raccolti in appositi contenitori. Una situazione poco chiara laddove, invece, la chiarezza ed il rispetto delle regole, mai come in questo caso, appaiono inderogabili. Anche a Joppolo.