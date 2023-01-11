La delegazione provinciale a confronto con la rappresentante della giunta Occhiuto per discutere delle nuove frontiere della disabilità in Calabria

Nelle scorse ore si è tenuto un importante incontro alla cittadella regionale “Jole Santelli” tra la delegazione della Lega di Vibo Valentia e l’assessore alle politiche sociali e trasporti Emma Staine. Hanno preso parte all’incontro il segretario Mino De Pinto, i consiglieri del direttivo di sezione Silvio Biondino e Roberto La Gamba assieme all’addetto stampa e alla comunicazione Gregorio Lo Muto. Protagonista principale è stata la tematica delle nuove frontiere della disabilità con particolare riferimento all’autismo. [Continua in basso]

Un mare per tutti" è questo il chiaro messaggio dell'evento organizzato a Punta Campanella, Comune di Massa Lubrense sulla costa del golfo di Napoli, dove istruttori professionisti hanno accompagnato disabili nelle loro immersioni. All'iniziativa, promossa da l'Area Marina Protetta "Punta Campanella" in collaborazione con HSA Italia (Handicapped Scuba Association International hanno partecipato numerosi aspiranti sub molti dei quali alla prima esperienza con pinne, maschere ed erogatore, Napoli, 14 Settembre 2018. ANSA/CESARE ABBATE

Durante il confronto sono state numerose le proposte presentate, tra le quali spiccano:

L’attivazione delle funzionalità della Eu Disability Card;

L’adeguato utilizzo dei fondi del Pnrr da destinarsi a strutture professionali per la tutela di bambini ed adulti affetti da autismo;

Un piano di censimento della disabilità in relazione alle diverse esigenze dei diversamente abili;

Maggiore sostegno economico ai caregiver familiari in relazione al reddito Isee.

In merito De Pinto ha evidenziato: «Dopo l’istituzione – ad opera del consiglio regionale della Calabria – della figura del garante regionale per le persone con disabilita, è importante fare nuovi passi in avanti su una tematica come quella della disabilità. La Lega di Vibo Valentia vuole dare voce a chi non ce l’ha. Per questo motivo, oggi, lanciamo la nostra sfida verso una Calabria più inclusiva nella tutela della disabilità. Dobbiamo ricordare anche ai più scettici che ogni diversamente abile è una risorsa per la società, dunque, non merita di essere abbandonato dalle istituzioni. A tal proposito, anche la Calabria ha la necessità di sostenere il cambiamento e l’innovazione delle politiche sulla disabilità. Si ha un bisogno estremo di voltare pagina. Potrebbe risultare già una grande conquista ridurre la differenza di condizioni di vita tra le persone con disabilità della nostra regione e quelle delle altre regioni del nord Italia. Ci siamo prefissati un grande obiettivo: i cittadini con disabilità dovranno risultare una risorsa nella società e non un peso per il sistema societario. Pertanto, parliamo della presentazione di una proposta di progetto personalizzato per i disabili, affinché ne possa giovare sia Vibo Valentia sia la regione Calabria. Portiamo avanti questa battaglia da diverso tempo e non potevamo di certo tirarci indietro proprio adesso. Abbiamo provveduto immediatamente a presentare le nostre proposte all’onorevole Staine, dopo averle anticipatamente discusse ed approvate all’interno della riunione del nuovo consiglio direttivo provinciale della Lega Salvini Premier di Vibo Valentia. Nonostante sia ancora tanta la strada da fare, oggi mi sento di dichiarare che abbiamo come lega dato dignità, idee ed il giusto spazio di azione ad una tematica importante come quella della disabilità».

Sulla stessa scia, l’intervento di Silvio Biondino, attuale consigliere del direttivo Lega di Vibo Valentia: «Come ormai sappiamo, l’autismo è un disturbo del neurosviluppo. Spesso, tende a manifestarsi attraverso deficit specifici e limitati fino a disabilità sociali e intellettive nelle forme più severe. È proprio questa la ragione per la quale si preferisce parlare di “disturbi dello spettro autistico”. Combatto da molti anni questa battaglia non solo per mio figlio, ma per tutte quelle famiglie che meritano una degna tutela da parte delle istituzioni nel campo della disabilità. Se oggi sono qui è perché ci tengo in prima persona affinché le nostre proposte possano essere prese in considerazione dall’assessore Staine. Pago 300 euro al mese di piscina comunale per aiutare mio figlio ma esistono famiglie che non possono permettersi questo costo così elevato e non vengono aiutate. In ultimo, il bando comunale di Vibo Valentia sui fondi da distribuire ai caregiver familiari. Molti, pur risultando idonei, non hanno percepito nessun contributo poiché non vi erano fondi per tutti. Esiste a questo punto un problema di fondo di distribuzione delle risorse in base all’Isee. Infatti, non esistono disabili di serie A ed altri da serie cadetta. Altro aspetto è quello della Disability Eu card. Con estremo rammarico ho notato come molti amministratori comunali non sappiano ancora oggi nel 2023 cosa sia ed a cosa serva. Il mio auspicio è che le cose cambino nel breve periodo e che si possa realizzare un centro territoriale per l’autismo».

In conclusione, l’assessore Staine si è resa molto disponibile al dialogo, accentando l’invito della delegazione della lega di Vibo Valentia per un incontro sulla tematica delle disabilità fissato per il 6 febbraio 2023 alle ore 17:30 presso la sede della lega di Vibo Valentia su corso “V. Emanuele III” in Vibo Valentia. Saranno invitate le associazioni del territorio che si occupano di disabilità.

LEGGI ANCHE: Gli studenti con bisogni educativi speciali al centro di un seminario per docenti

Vibo: «Fondi per eliminare le barriere architettoniche destinati ad altri fini»