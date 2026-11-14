Palazzo Campanella paga al tetto massimo fissato dallo Stato e ci aggiunge un forfait per le missioni, si riunisce meno di una volta al mese e approva molte leggi, quasi la metà per correggerne altre. Il confronto con i presidenti del passato, con l’Emilia-Romagna e con le assemblee regionali europee

Un consigliere regionale calabrese senza alcun incarico riceve 12.137 euro lordi al mese, 145.642 l’anno. I presidenti della Regione e del Consiglio arrivano a 17.693 euro. Il consigliere emiliano-romagnolo ne riceve 7.258, quello tedesco del Meclemburgo-Pomerania 9.874, il deputato dell’Extremadura poco meno di 5.000. A Reggio Calabria siedono 31 eletti. Nel 2025 il Consiglio ha approvato 51 leggi, quattro volte quelle di Bologna, e lo ha fatto in dodici sedute in tutto l’anno.

Sono numeri tratti da atti ufficiali e raccontano un Palazzo che spende al massimo consentito, produce molte norme e si riunisce poco.

La busta paga: Reggio al tetto, Bologna sotto

Dal 2013 il decreto legge 174 del 2012 fissa un tetto nazionale ai compensi: 13.800 euro lordi per i presidenti di Giunta e Consiglio, 11.100 per i consiglieri. Entro quel limite ogni Regione decide quanto pagare.

La Calabria ha scelto il massimo. Il compenso è «omnicomprensivo» e la legge regionale lo giustifica con la «specificità storica e geografica»: la Giunta a Catanzaro, l’Assemblea a Reggio. Ma omnicomprensivo non è. Nel 2013, con le delibere 16 e 66 dell’Ufficio di presidenza, al tetto si è aggiunto un contributo forfettario mensile per le missioni: 1.036,86 euro per ogni consigliere, fino a 3.893 euro per i due presidenti. Le missioni consentite sono cinque l’anno, il contributo arriva ogni mese.

I COMPENSI IN CALABRIA (lordi)

Carica Indennità di carica Indennità di funzione Spese per il mandato Forfait missioni Totale al mese Totale annuo Presidente della Regione e presidente del Consiglio 5.100 € 2.700 € 6.000 € 3.893 € 17.693 € 212.316 € Vicepresidenti, assessori 5.100 € 2.000 € 6.000 € 3.114,40 € 16.214,40 € 194.573 € Segretari-questori 5.100 € 1.500 € 6.000 € 2.355,80 € 14.955,80 € 179.470 € Presidenti di commissione, capigruppo 5.100 € 1.500 € 6.000 € 1.036,86 € 13.636,86 € 163.642 € Consigliere senza incarichi 5.100 € — 6.000 € 1.036,86 € 12.136,86 € 145.642 €

Un dettaglio cambia la lettura: quasi il 60% dell’assegno di un consigliere, 7.037 euro su 12.137, non è stipendio ma rimborso forfettario, tra spese per il mandato e missioni. È una somma uguale per tutti, esentasse, che non dipende da quante volte il consigliere entra in Aula.

In Emilia-Romagna la legge regionale 11 del 2013, modificata nel 2015, ha portato l’indennità di carica a 5.000 euro. Il rimborso forfettario per le spese è di 2.258,65 euro. A questi si aggiunge una quota legata alla distanza da Bologna, che si riduce per ogni presenza in meno sotto le dodici al mese.

CALABRIA ED EMILIA-ROMAGNA A CONFRONTO (lordi mensili)

Carica Calabria Emilia-Romagna Differenza Presidente del Consiglio / dell’Assemblea 17.693 € 9.758,65 € −7.934 € Capogruppo 13.636,86 € 8.208,65 € −5.428 € Consigliere semplice 12.136,86 € 7.258,65 € −4.878 €

In un anno il consigliere semplice calabrese incassa 58.539 euro lordi in più del collega emiliano. In un mandato di cinque anni la differenza sfiora i 293 mila euro. Per i soli compensi di base dei 31 seggi la Calabria spende almeno 4,5 milioni l’anno, prima delle indennità di funzione.

Il presidente: 17.693 euro al mese, come prima del taglio

Al vertice, il presidente della Regione Roberto Occhiuto e il presidente del Consiglio Salvatore Cirillo ricevono ciascuno 17.693 euro lordi al mese, 212.316 euro l’anno. Solo 7.800 euro al mese, indennità di carica e di funzione, sono tassati. Gli altri 9.893, spese per il mandato e forfait per le missioni, sono esentasse: 118.716 euro l’anno, il 56% del totale.

La cifra è identica per tutti i presidenti che si sono succeduti dal 2013, quando la Calabria ha recepito il tetto nazionale. Prima, dal 2004, l’indennità era agganciata a quella dei parlamentari: 12.434 euro lordi al mese, più circa 3.000 euro di rimborso spese generali e 2.600 di diaria.

I PRESIDENTI E I LORO COMPENSI (lordi mensili)

Periodo Presidente della Regione Presidente del Consiglio Compenso al mese Parte tassata dal 2025 Roberto Occhiuto (secondo mandato) Salvatore Cirillo 17.693 € 7.800 € 2021 – 2025 Roberto Occhiuto Filippo Mancuso 17.693 € 7.800 € 2020 – 2021 Jole Santelli Domenico Tallini, poi Giovanni Arruzzolo 17.693 € 7.800 € 2014 – 2020 Mario Oliverio Antonio Scalzo, poi Nicola Irto 17.693 € 7.800 € 2013 – 2014 Giuseppe Scopelliti Francesco Talarico 17.693 € 7.800 € 2005 – 2012 Agazio Loiero, poi Giuseppe Scopelliti Giuseppe Bova, poi Francesco Talarico circa 18.000 € 12.434 €

Il confronto dice una cosa precisa. La riforma dei «costi della politica» del 2013 ha lasciato quasi intatto l’assegno dei presidenti: da circa 18.000 a 17.693 euro, meno del 2%. È cambiata la sua composizione. La parte tassata è scesa da 12.434 a 7.800 euro, quella esentasse è salita da circa 5.600 a 9.893 euro. In busta paga, al netto delle imposte, il presidente di oggi non guadagna meno di quello di allora.

Dodici volte in Aula in un anno

Nel 2025 il Consiglio calabrese si è riunito in seduta plenaria dodici volte. Otto sedute appartengono alla XII legislatura, dalla n. 49 del 21 gennaio alla n. 56 dell’8 agosto, l’ultima prima dello scioglimento seguito alle dimissioni di Roberto Occhiuto. Quattro alla XIII, dall’insediamento dell’11 novembre all’approvazione del bilancio il 18 dicembre.

In mezzo ci sono tre mesi senza Aula, per via delle elezioni anticipate. Ma anche nei mesi ordinari il ritmo è stato di una seduta al mese circa: 21 gennaio, 8 aprile, 27 maggio, 25 giugno, 21 luglio. Il nuovo Consiglio non ha cambiato passo: il 5 agosto 2026 ha tenuto la tredicesima seduta della legislatura, tredici riunioni in quasi nove mesi.

A Bologna le sole 13 leggi del 2025 hanno richiesto 16 sedute d’Aula e 52 di commissione. Nello stesso anno i consiglieri emiliani hanno presentato 1.171 interrogazioni e 80 interpellanze, e l’Aula ha votato 456 atti di indirizzo: un’Assemblea che lavora soprattutto sul controllo della Giunta.

51 leggi, ma quasi la metà sono «toppe»

Il Rapporto 2026 della Camera dei deputati sulla legislazione regionale attribuisce alla Calabria 51 leggi nel 2025. La media nazionale è di 27 per Regione, l’Emilia-Romagna si è fermata a 13. A prima vista Reggio Calabria è un’Assemblea molto produttiva. I dettagli ridimensionano il dato.

Il 39,2% delle leggi calabresi, una ventina, modifica norme già esistenti , spesso varate da poco. Tra queste c’è la legge regionale 48 del 19 dicembre 2025, «Adempimento degli impegni assunti con il Governo»: corregge in un colpo solo norme approvate pochi mesi prima, su cui Roma aveva sollevato osservazioni.

, spesso varate da poco. Tra queste c’è la legge regionale 48 del 19 dicembre 2025, «Adempimento degli impegni assunti con il Governo»: corregge in un colpo solo norme approvate pochi mesi prima, su cui Roma aveva sollevato osservazioni. L’82,4% delle leggi nasce da proposte dei consiglieri e non della Giunta , mentre a livello nazionale il 56% è di iniziativa degli esecutivi. Il Consiglio lo presenta come vitalità. Un’altra lettura è che molte siano iniziative di singoli consiglieri, piccole e settoriali.

, mentre a livello nazionale il 56% è di iniziativa degli esecutivi. Il Consiglio lo presenta come vitalità. Un’altra lettura è che molte siano iniziative di singoli consiglieri, piccole e settoriali. I tempi variano molto: il 37,3% delle leggi passa in meno di trenta giorni, ma il 21,5% resta in esame oltre sei mesi.

L’Emilia-Romagna segue il modello opposto: 13 leggi, tutte della Giunta, l’84,6% approvate entro un mese. Sono poche, lunghe e organiche. Nel 2025 la Regione ha anche abrogato espressamente 15 leggi.

Un dato riassume la differenza. Le 51 leggi calabresi contano in tutto 67.343 parole, le 13 emiliane 231.896. In media una legge emiliana è quasi quattordici volte più lunga di una calabrese.

Quanto costa il Palazzo

Il rendiconto 2025 del Consiglio regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale il 5 maggio 2026, dà la dimensione complessiva. La spesa impegnata è di 75,2 milioni di euro. Di questi, 33,7 milioni sono andati agli organi istituzionali: indennità, vitalizi dei vecchi consiglieri, assicurazioni, gruppi.

Il personale dipendente costa 22,4 milioni, contro i 34,4 milioni medi del 2011-2013, a cui si aggiungono 3,8 milioni di lavoro flessibile e collaborazioni. Ai gruppi consiliari sono andati 1,55 milioni, di cui 306 mila a Forza Italia nella sola XII legislatura. Le consulenze esterne valgono 204.787 euro.

Il bilancio chiude con un avanzo di 27,2 milioni, di cui 9,2 liberi: soldi chiesti alla Regione e non spesi. Per il 2026 il Consiglio ha chiesto alla Giunta un trasferimento di 57,5 milioni.

Diviso per le dodici sedute, il costo del Palazzo nel 2025 fa circa 6,3 milioni di euro per ogni convocazione dell’Aula. È un conto grezzo, perché il Consiglio lavora anche in commissione e negli uffici. Resta la domanda: perché un’Assemblea pagata al massimo nazionale si riunisce in plenaria meno di una volta al mese?

I rimborsi: dove passa la vera differenza

Il confronto più utile non riguarda l’importo ma il meccanismo. In Calabria i 6.000 euro di spese per il mandato e il forfait per le missioni sono uguali per tutti, esentasse e non legati alla presenza.

In Emilia-Romagna il rimborso forfettario è meno della metà, e la quota aggiuntiva diminuisce di un dodicesimo per ogni presenza mancata sotto le dodici al mese. In Piemonte il rimborso di 3.500 euro perde 150 euro per ogni assenza in Consiglio. In Calabria un meccanismo simile non esiste.

Qualcosa si è mosso. Dalla XIII legislatura la legge regionale 19 del 2025 ha eliminato il rimborso delle spese di funzionamento ai gruppi consiliari, che ora ricevono fondi solo per il personale. I vitalizi per i nuovi eletti sono stati aboliti nel 2014, ma quelli maturati prima pesano ancora sul bilancio.

Fuori dall’Italia: la Calabria paga più di Germania, Spagna e Francia

Il confronto con assemblee regionali europee di dimensioni simili è netto: nessuna paga un consigliere semplice quanto la Calabria. La più vicina è il Land tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, che però si riunisce più del doppio delle volte.

LE ASSEMBLEE REGIONALI IN EUROPA (importi lordi 2026)

Assemblea Abitanti Seggi Consigliere semplice, al mese Su base annua Rimborso spese Calabria (Italia) 1,8 milioni 31 12.137 € (5.100 tassabili + 7.037 di forfait) 145.642 € 7.037 € a forfait, slegati dalle presenze Meclemburgo-Pomerania (Germania) 1,6 milioni 71 9.874 € (7.440 tassabili + 2.434 di forfait) 118.490 € 2.434 € a forfait; collaboratori rimborsati a parte Extremadura (Spagna) 1,05 milioni 65 4.989 € per 14 mensilità 69.853 € Solo chilometrico, 0,22 € al km Andalusia (Spagna) 8,5 milioni 109 3.600 € — Da 200 a 410 € a settimana, secondo la distanza Consigli regionali (Francia) da 0,3 a 12 milioni variabile da 1.644 a 2.877 € secondo la popolazione da 19.700 a 34.500 € Indennità ridotta in caso di assenze

Tre differenze emergono dai numeri.

Quanto si prende. Il consigliere tedesco riceve il 19% in meno del calabrese, in un Paese con redditi medi molto più alti. Il deputato dell’Extremadura, regione povera quanto la Calabria e con un milione di abitanti, prende meno della metà su base annua. Il consigliere regionale francese meno di un quarto.

Il consigliere tedesco riceve il 19% in meno del calabrese, in un Paese con redditi medi molto più alti. Il deputato dell’Extremadura, regione povera quanto la Calabria e con un milione di abitanti, prende meno della metà su base annua. Il consigliere regionale francese meno di un quarto. Come è fatto l’assegno. In Calabria il forfait per le spese è il 58% del totale, in Meclemburgo il 25%. In Extremadura il forfait non c’è: i deputati a tempo pieno ricevono solo il rimborso chilometrico. In Francia l’indennità si riduce se l’eletto non partecipa alle sedute.

In Calabria il forfait per le spese è il 58% del totale, in Meclemburgo il 25%. In Extremadura il forfait non c’è: i deputati a tempo pieno ricevono solo il rimborso chilometrico. In Francia l’indennità si riduce se l’eletto non partecipa alle sedute. Quanto si lavora in Aula. Nel 2025 il Landtag di Schwerin ha tenuto 28 sedute plenarie, dalla n. 96 del 29 gennaio alla n. 123 del 12 dicembre, raccolte in settimane di tre giorni consecutivi. Il Consiglio calabrese ne ha tenute 12.

Sui vertici il quadro è simile. Il presidente del Landtag tedesco prende il doppio dell’indennità di base più il forfait, circa 17.300 euro al mese: poco meno dei 17.693 dei presidenti calabresi. In Spagna e in Francia i vertici guadagnano molto meno: in Andalusia il presidente del Parlamento aggiunge 1.832 euro allo stipendio base, in Francia il presidente di Regione ha un tetto di 5.960 euro, un terzo del calabrese.

La Calabria paga i suoi eletti al tetto fissato dallo Stato e ci aggiunge un forfait mensile per le missioni. Regioni più grandi e più ricche, in Italia e in Europa, restano sotto. Al Consiglio regionale manca un legame tra quanto si paga e quanto si lavora. Per legare i rimborsi forfettari alle presenze basterebbe una delibera dell’Ufficio di presidenza: la stessa via con cui, nel 2013, il forfait per le missioni era stato aggiunto.