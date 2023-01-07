Di Bartolo, Lebrino e Santoro: «Necessità di costruire una nuova fase di programmazione dell'ente». Mazzotta, Gioia e Fusca (Terzo Polo): «Certi che la candidatura di Condello possa essere sostenuta da tutte quelle forze politiche e da tutti gli amministratori che credono in una politica pragmatica»

«Le forze democratiche, progressiste, riformiste e socialiste, nell’ambito dell’elezione del presidente della Provincia di Vibo Valentia, convergendo sulla necessità di costruire una nuova fase di programmazione e condivisione nell’attività di governo dell’Ente, che sia fortemente innovativa e orientata ad un impegno politico progressista e riformista, hanno deciso di sostenere la candidatura civica del sindaco Giuseppe Condello. Disponibilità al confronto, visione strategica e massima concretezza saranno i presupposti per allargare il consenso e proseguire il percorso comune intrapreso. Questa vuole rappresentare una proposta rivolta agli amministratori e al territorio, nonché un laboratorio per costruire un’alternativa di buon governo alla cattiva gestione perpetrata ad ogni livello dalla destra». Così in una nota congiunta Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale del Partito democratico, Gianmaria Lebrino, segretario provinciale del Partito socialista italiano, e Domenico Santoro, capogruppo del Movimento 5 Stelle. [Continua in basso]

E ad esprimere pieno sostegno al sindaco di San Nicola da Crissa è anche il partito vibonese di Azione. In un’altra nota a firma congiunta, Maurizio Mazzotta (segretario provinciale Azione), Claudia Gioia (segretaria cittadina Azione), Franco Fusca (presidente di Azione) fanno presente che «la candidatura a presidente della Provincia del sindaco Condello, segretario provinciale di Italia Viva, rappresenta la naturale espressione di Azione che unitamente al partito di provenienza di quest’ultimo compongono l’area politica del terzo polo. Non a caso l’intesa politica è stata sancita da un patto federativo. Siamo certi – aggiungono gli esponenti locali di Azione – che la candidatura di Condello possa essere sostenuta da tutte quelle forze politiche e da tutti gli amministratori del territorio che credono in una politica pragmatica capace di amministrare con capacità gli enti pubblici».

