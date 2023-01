Presidenza Provincia Vibo: è Condello lo sfidante di L’Andolina

Sarà il sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, lo sfidante del sindaco di Zambrone, Corrado L’Andolina, alla guida della presidenza della Provincia di Vibo Valentia le cui elezioni sono in programma il 29 gennaio. Condello è l’attuale coordinatore provinciale di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi che da qualche mese si è federato con Azione, il partito di Carlo Calenda., per dar vita al “Terzo Polo”.



“Metto a disposizione la mia candidatura civica in alternativa alle forze politiche rappresentate dal sindaco Corrado L’Andolina. Questa proposta – spiega Condello – si pone in alternativa anche ad un metodo poco democratico di coinvolgimento degli amministratori nelle scelte strategiche da cui dipende il destino di questa provincia. La mia candidatura è a disposizione di tutti gli amministratori e di tutte le forze politiche che intendono farsi parte attiva per rilanciare una gestione virtuosa, condivisa e collegiale di un territorio le cui difficoltà sono di tutta evidenza. Questo percorso potrebbe rappresentare un laboratorio e un modello per guardare insieme alle prossime competizioni elettorali”.

