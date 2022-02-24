Il consigliere regionale: «I movimenti “Liberamente progressisti” e “de Magistris presidente” sono attivamente impegnati»

«Nella fase di definizione delle alleanze elettorali per le elezioni amministrative di Pizzo, i movimenti “Liberamente progressisti” e “de Magistris presidente” sono attivamente impegnati nella costruzione di un fronte progressista che sia il più ampio possibile e che possa aggregare forze politiche e sociali, associazioni e movimenti, che si pongono in alternativa al centrodestra. Si lavora, in particolare, per individuare come candidato a sindaco una figura di sintesi che possa aggregare, intorno ad un programma condiviso, un ampio fronte composto da società civile e forze progressiste. A tale tavolo auspichiamo si aggreghino ancora quanti, riconoscendosi nei comuni ideali che ispirano il nostro movimento, intendono far sì che le prossime comunali di Pizzo possano segnare, in termini di partecipazione e proposte, la svolta tanto auspicata dalla cittadinanza». È quanto afferma il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo (gruppo de Magistris presidente) in riferimento alle prossime elezioni amministrative di Pizzo Calabro.