Venerdì 24 aprile, su Corso Umberto I, il taglio del nastro segna l'avvio ufficiale della campagna elettorale. Sul palco la presentazione della lista e il programma. L’attuale sindaco ricandidato: «Luogo ideale per professionisti, studenti, volontari e imprenditori»

Un nuovo spazio nel cuore della città e una squadra pronta a ripartire. Il movimento politico-culturale LiberaMente si prepara alle prossime elezioni comunali di Serra San Bruno con l’inaugurazione della nuova sede, fissata per venerdì 24 aprile alle ore 18:30 nel centralissimo Corso Umberto I.

Non si tratterà di un semplice taglio del nastro, ma di un momento dal forte valore politico e partecipativo. L’iniziativa, infatti, arriva «a conclusione della soddisfacente prima esperienza amministrativa» e rappresenta «un importante momento di reale confronto collettivo», nel solco di un percorso che il movimento ha sempre caratterizzato per il dialogo costante con la comunità.

Con l’apertura della sede, LiberaMente punta a rafforzare questo approccio: «Uno spazio di ascolto attivo, dove il programma elettorale potrà essere ulteriormente integrato e discusso». Un luogo fisico ma anche simbolico, pensato per coinvolgere cittadini, associazioni e categorie produttive.

A spiegare la visione è l’attuale sindaco, in cerca di conferma, Alfredo Barillari, che sottolinea il significato dell’iniziativa: «La nostra sede non sarà solo un ufficio elettorale, ma un laboratorio di idee. In una fase di politica urlata e distante, noi scegliamo di continuare a stare in strada, tra le persone». E ancora: «Questa sarà la casa di chiunque abbia a cuore il futuro di Serra San Bruno, un luogo dove la porta sarà sempre aperta per accogliere proposte, segnalazioni e visioni».

Il momento centrale della serata sarà la presentazione ufficiale della lista per il Consiglio comunale, una squadra che il candidato definisce «equilibrata e rappresentativa», capace di coniugare esperienza e rinnovamento.

«Abbiamo costruito una lista che somiglia alla nostra città – prosegue Barillari –. Ci sono professionisti, studenti, esponenti del volontariato e dell’impresa, portatori di competenze e di passione». Un gruppo eterogeneo ma unito da un forte legame con il territorio: «Ogni persona vuole impegnarsi in prima persona per il futuro di Serra».

Nel corso dell’evento saranno inoltre anticipati i punti cardine del programma amministrativo, con l’obiettivo dichiarato di «superare i limiti finanziari ereditati» e costruire «una visione di lungo periodo» capace di rilanciare la città nel contesto regionale e nazionale.

A chiudere la serata, un momento conviviale pensato per favorire l’incontro diretto tra candidati e cittadini: un aperitivo offerto dai sostenitori, in un clima che si preannuncia di partecipazione popolare e confronto informale.