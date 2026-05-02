Alle 19 al Monumento ai Caduti il candidato a sindaco del movimento civico La Restanza presenta candidati e programma. Nel primo incontro pubblico spazio al dossier sull’acqua e ai temi considerati prioritari dai cittadini

Si apre stasera, sabato 2 maggio, la campagna elettorale di Adriano Tassone, candidato a sindaco di Serra San Bruno sostenuto dal movimento civico La Restanza. L’appuntamento per il primo comizio è fissato alle 19 in piazza Azaria Tedeschi, nei pressi del Monumento ai Caduti, per quello che il gruppo presenta come il primo momento pubblico di un percorso costruito sull’ascolto e sul confronto con i cittadini.

«Non è solo un comizio, è un inizio. Per ascoltare, confrontarci e intraprendere insieme questo percorso», annuncia La Restanza, che dopo la conferenza stampa di presentazione della lista porta la campagna elettorale nel cuore del paese, in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio.

I candidati e il programma amministrativo

Il comizio di apertura sarà anche la prima occasione per presentare ufficialmente i candidati alla carica di consigliere comunale. Accanto a loro, Tassone illustrerà alcune delle principali proposte contenute nel programma amministrativo del movimento civico.

L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare l’esordio pubblico in un momento di confronto diretto con la comunità serrese, partendo dai temi che più incidono sulla quotidianità dei cittadini e dalle questioni rimaste al centro del dibattito amministrativo degli ultimi anni.

L’Operazione verità parte dall’acqua

Al centro della serata ci sarà anche la annunciata Operazione verità, iniziativa con cui La Restanza intende mettere a confronto promesse e annunci dell’amministrazione uscente con le criticità che i serresi continuano ad affrontare nella vita di ogni giorno.

«La realtà merita di essere raccontata con chiarezza, senza i filtri della propaganda», si legge nell’anticipazione diffusa sui social dal movimento. Il primo video sarà proiettato integralmente durante il comizio e avrà come tema l’acqua, questione particolarmente sentita a Serra San Bruno, dove da anni i cittadini convivono con disagi e disservizi mai affrontati in maniera risolutiva.