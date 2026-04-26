L’incontro pubblico a Palazzo Santa Chiara: «Persone libere da padrini e interessi nascosti». L’ex sindaco che punta a tornare alla guida della città ha messo l’accento soprattutto sulle qualità dei singoli: «Non ho cercato scorciatoie, ho scelto chi ci mette la faccia e sa assumersi responsabilità»

Palazzo Santa Chiara ha ospitato la presentazione ufficiale del programma amministrativo e dei candidati di Forza Tropea, la lista dell’ex sindaco Giovanni Macrì, che punta a tornare alla guida della città. Macrì ha scelto di affidare il senso della sua proposta soprattutto al profilo della squadra e al metodo con cui è stata costruita.

«Un progetto serio, costruito punto per punto, che guarda al futuro senza dimenticare il lavoro già fatto. Una squadra scelta per governare, non per improvvisare. Sarà l’occasione per condividere idee, visione e responsabilità davanti alla comunità. Il futuro di Tropea si costruisce insieme e domani iniziamo a raccontarlo».

Una squadra pensata per amministrare

Nel suo intervento, Macrì ha presentato la lista come il punto di arrivo di un percorso costruito attorno a persone, responsabilità e appartenenza alla città. «C’è un momento, in ogni percorso, in cui le parole devono lasciare spazio ai volti perché raccontino. Questa non è solo la presentazione di una lista, è la rappresentazione concreta della nostra idea di città, di comunità, di futuro».

Il candidato a sindaco ha insistito sul criterio seguito nella composizione del gruppo: «Ancora una volta, non ho cercato scorciatoie. Non ho costruito una squadra per vincere a tutti i costi. Ho scelto, uno ad uno, uomini e donne per governare, per dare risposte, per assumersi responsabilità, per metterci la faccia, davvero».

«Persone libere da padrini e giochi di potere»

La scelta dei candidati, nelle parole di Macrì, nasce da un rapporto personale e politico fondato sulla fiducia. «Sono amici, prima ancora che candidati, sono persone che conosco, che stimo, che ho voluto fortemente accanto perché so cosa hanno dentro: serietà, equilibrio, amore autentico per questa terra».

Poi il richiamo all’autonomia del gruppo e alla distanza da logiche esterne: «Non troverete in loro ambizioni personali travestite da impegno civico. Non troverete “grilli per la testa”, né interessi nascosti. Troverete persone libere da padrini, da vincoli, da giochi di potere e proprio per questo, capaci di servire davvero la comunità».

Esperienza e nuovi ingressi

Nel racconto della lista, Macrì ha messo insieme continuità amministrativa e nuove presenze. «Ci sono volti che conoscete da tempo, persone che hanno già dimostrato, con i fatti, cosa significa amare questa città. Non sono stanchi, non sono usurati, tutt’altro. Sono esperienza viva, memoria, solidità».

Accanto a loro, il candidato a sindaco ha rivendicato l’apporto dei nuovi candidati: «E poi ci sono volti nuovi. Sguardi puliti, energie fresche, entusiasmo vero, non per riempire una lista, ma per arricchire un progetto».

Per Macrì, la lista non è soltanto una somma di candidature, ma una costruzione politica pensata per rappresentare diverse sensibilità cittadine: «Ognuno di loro è stato pensato, cercato, voluto; ognuno rappresenta un pezzo della nostra comunità; ognuno è una storia che si intreccia con quella di questa città. Perché una squadra non è un elenco di nomi, è un equilibrio, è un’identità, è una promessa».

I candidati di Forza Tropea

A comporre la squadra che accompagnerà Giovanni Macrì nella competizione amministrativa saranno Franco Addolorato, Giorgia Colosimo, Raffaele “Lele” Euticchio, Antonio “Totò” Godano, Carmine Godano, Giuseppe Gualtieri, Massimo L’Andolina, Romana “Romanella” Lorenzo, Caterina Marzolo, Greta Trecate, Carmela “Carmelina” Tropeano e Sonia Tropeano.

«A loro - ha concluso Macrì - affido un pezzo di questo cammino, a voi affido il giudizio e, insieme, se lo vorrete, il futuro della nostra città».