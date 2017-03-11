Il movimento composto da molti giovani sarà in campo con una propria lista guidata dall’avvocato Salvatore Solano alle prossime comunali. Avviata la fase programmatica «aperta al contributo dei cittadini»

«Un movimento composto da tanti giovani che intende lanciare una sfida non solo dal punto di vista politico-amministrativo ma anche e soprattutto sul piano sociale e culturale, nell’obiettivo di contribuire a risollevare le sorti di Stefanaconi, paese che possiede enormi potenzialità ancora in buona parte non espresse».

È tutto questo, come si legge in un comunicato stampa, il neonato movimento “SiAmo Stefanaconi”, gruppo di giovani che intende impegnarsi in prima persona già a partire dalle prossime elezioni amministrative comunali alle quali concorrerà con una propria lista civica. A guidarla sarà Salvatore Solano, giovane avvocato, che insieme agli altri componenti del gruppo ha avviato una campagna di dialogo con i cittadini.

«Il nostro – afferma Solano – vuole essere un movimento aperto a quanti intendono partecipare e rendersi protagonisti del futuro della propria comunità. In quest’ottica è fondamentale l’apporto delle nuove generazioni che devono riscoprire quell’orgoglio d’appartenenza alla propria terra donando ad essa il proprio contributo ed alimentando la speranza di non doverla necessariamente abbandonare».

Obiettivi nobili rispetto ai quali il nuovo movimento intende avviare una «condivisione di idee e suggerimenti al fine di creare un gruppo motivato che lavori con entusiasmo, dedizione e determinazione alla realizzazione di un programma politico-amministrativo, che sappia tenere conto delle diverse sensibilità politiche e associative presenti sul territorio».

In tale ottica, spiega ancora Solano, «avvieremo una serie di incontri pubblici per consentire ai cittadini di partecipare alla stesura del programma politico-elettorale e di rendersi anch’essi protagonisti di una nuova stagione politica. Intendiamo raccogliere sollecitazioni, critiche, idee e consigli per un confronto produttivo, confidando nella comune condivisione di quei valori ritenuti fondamentali avendo come unico fine, quello di risollevare insieme le sorti del nostro amato paese».

In conclusione, dichiara Solano, «vogliamo impegnarci per costruire una Stefanaconi nella quale valga la pena vivere, un paese moderno con i piedi ben saldi nella sua millenaria cultura e tradizione, un paese per cui valga la pena dire “Io sono Stefanaconese”».