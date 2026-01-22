Nuovo candidato a sindaco in vista delle prossime elezioni comunali a Serra San Bruno. «Al termine di un confronto tra diverse realtà cittadine, la figura di Valeria Giancotti è stata individuata come sintesi condivisa e candidata a sindaco», riporta una nota stampa diffusa dalla stessa Giancotti.

La scelta, secondo quanto riferito, «nasce dalla volontà di unire soggetti che da tempo operano sul territorio e che hanno dimostrato, attraverso azioni concrete, di saper valorizzare le risorse locali e affrontare le criticità della comunità».

Nel comunicato si evidenzia come il progetto politico «poggi su basi ritenute solide», anche grazie alla presenza di «figure con esperienza amministrativa». Al tavolo che ha ufficializzato la candidatura, riporta la nota, «hanno partecipato il consigliere comunale Vito Regio, con il gruppo di riferimento attivo da cinque anni tra i banchi della minoranza, e l’ex sindaco Bruno Rosi, attuale responsabile territoriale dell’Udc».

Il loro contributo viene indicato come «fondamentale per la definizione di un programma elettorale inteso non come semplice elenco di intenti, ma come piano d’azione ritenuto concreto e realizzabile». In particolare, si sottolinea che «l’esperienza amministrativa maturata da Vito Regio nel corso degli ultimi cinque anni e il percorso politico dell’ex sindaco Bruno Rosi rappresentano un valore aggiunto per garantire una guida stabile e una visione di ampio respiro per la città».

La candidatura di Valeria Giancotti, prosegue la nota, «ha raccolto consenso tra i presenti». Tra le adesioni viene segnalata quella di Lucia Rachiele, «già presidente del Consiglio comunale», che ha confermato il proprio sostegno «per l’attenzione e l’impegno verso il territorio serrese».

Infine, il comunicato riferisce che «accanto ai profili con maggiore esperienza, il progetto ha registrato anche l’adesione di numerosi giovani di Serra San Bruno», elemento che viene indicato come «segno della volontà di aprire il percorso politico alle nuove generazioni e a energie nuove, considerate indispensabili per costruire un futuro condiviso e per introdurre dinamiche politiche alternative rispetto a quelle attuali».