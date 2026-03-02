I prossimi 24 e 25 maggio i cittadini di Limbadi saranno chiamati ad eleggere il loro nuovo sindaco. Da qui l’esigenza per le varie realtà politiche del territorio di preparare le liste che dovranno concorrere in tale tornata. Al riguardo si registra l’iniziativa del locale Partito democratico, che con una lettera aperta invita «tutti a una partecipazione attiva e responsabile, al fine di costruire una squadra composta da uomini e donne, capaci di farsi carico dei bisogni e delle esigenze del nostro territorio e di chi lo vive quotidianamente». Attualmente ad amministrare il comune di Limbadi è la maggioranza presieduta dal sindaco Pantaleone Mercuri.

«Abbiamo le idee chiare su quali siano le reali necessità e le vere emergenze da affrontare - afferma nella missiva il locale circolo Dem - per garantire uno sviluppo sano e credibile, che tenga conto di tutte le categorie produttive e professionali: imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori, lavoratori dipendenti, pensionati e tutte le altre realtà che rappresentano il tessuto vitale della nostra comunità. Conosciamo le difficoltà e le criticità che incidono sulla qualità della vita, dalla mobilità alla sanità, fino all’istruzione. Sappiamo bene che è necessario e fondamentale, intervenire con decisione anche sulle questioni ordinarie, che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini: l’acqua, la gestione dei rifiuti, la pulizia e il decoro urbano, la manutenzione del parco giochi e degli spazi destinati ai bambini. L’ordinario non può essere trascurato, perché è da lì che si misura il rispetto verso la comunità».

A seguire il Pd sottolinea come, allo stesso tempo, ci sia però la necessità di non limitarsi alla sola gestione dell’esistente. «È necessario - spiega - porci obiettivi ambiziosi per la crescita e lo sviluppo del nostro paese, primo fra tutti ridurre l'emigrazione giovanile, fonte essenziale e anima del nostro territorio, per costruire una visione chiara ed innovativa del futuro. Il nostro punto fermo sarà lavorare con serietà e determinazione, a testa bassa, per raggiungere questi ed altri obiettivi fondamentali. Crediamo che amministrare una comunità, richieda una forte motivazione e un autentico senso di appartenenza. Quello che ci spinge - aggiunge - è un forte legame per il nostro territorio, il sentirsi parte integrante di esso, avendo cura soprattutto di chi ha più bisogno, e lavorando per rimuovere quegli ostacoli che rendono difficile la piena realizzazione della persona, e del progresso collettivo. Oggi più che mai è il momento di scegliere, se restare spettatori o diventare protagonisti del futuro di Limbadi. Noi abbiamo scelto di assumerci la responsabilità con serietà, impegno e spirito di servizio. Questa è la nostra visione, un'idea di sviluppo concreto e fattibile. Questo è quello che vogliamo realizzare insieme a voi, aperti al confronto con tutte le forze sane e politiche del territorio, pronti a mettere tutto in discussione per il bene comune, e ad integrare ogni contributo che possa migliorare il futuro di Limbadi».

La lettera aperta indirizzata dai Dem ai cittadini si conclude con l’invito «a tutti coloro che credono in un paese più ordinato, più giusto e più ambizioso a camminare insieme a noi», nella convinzione che «il futuro non si aspetta: si costruisce giorno dopo giorno, con coraggio e determinazione».