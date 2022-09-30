Il coordinatore provinciale del partito pago dei risultati ottenuti: «Dato importante da cui ripartire. Questo Governo darà soluzioni per la ripresa del Sud e in particolare della Calabria»

«L’ultima consultazione elettorale corona il grande lavoro di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, l’idea di una Italia diversa, la coerenza politica e la lealtà verso i cittadini italiani è stata ampiamente ripagata dal largo consenso e dalla fiducia dimostrata». Inizia così la nota con la quale il coordinatore provinciale di Fdi, Pasquale La Gamba, esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dal suo partito nel Vibonese. «È stata una campagna elettorale dura ed impegnativa – aggiunge La Gamba -, in un periodo certamente non facile, ma nonostante ciò ha visto impegnati tutti i livelli di partito per raggiungere questo importante obiettivo. Trascinati dal grande consenso della nostra leader Giorgia Meloni abbiamo raccontato con responsabilità e senza falsi proclami il nostro programma per l’Italia, per ridare slancio al Paese e sentirsi fieri di essere italiani in un momento storicamente difficile». [Continua in basso]

Quindi il riferimento al territorio vibonese: «Anche nella nostra provincia il dato elettorale è un risultato lusinghiero che ci vede raggiungere il 16.34% nella città di Vibo Valentia in sintonia con quello provinciale dove sfioriamo le diecimila preferenze. Proprio in ambito provinciale Fratelli d’Italia si conferma primo partito del centro-destra al Senato in 20 comuni, mentre in entrambe le consultazioni (Camera e Senato) in 8 comuni. Traguardo che ha un sapore ancora più importante nonostante la non facile elezione del sottoscritto nella difficile competizione al Senato».

«Un importante dato – prosegue il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – da dove ripartire e costruire le sfide future del territorio, siamo convinti che il nuovo Governo saprà indicare le migliori soluzioni per la ripresa del Sud ed in particolare della Calabria, che aldilà dei facili proclami necessita di urgenti misure per la ripresa dell’economia e del benessere sociale». La Gamba conclude esprimendo soddisfazione per gli eletti di Fratelli d’Italia in Calabria, «sicuri che sapranno essere portatori delle istanze del territorio nel grande progetto politico di rinnovamento».

