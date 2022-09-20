A Palazzo Madama per quattro legislature, eletto la prima volta nel 1994

La colazione di centrodestra – in vista del voto del prossimo 25 settembre – comprende anche Noi moderati – formazione che raggruppa Udc, Coraggio Italia (di Toti e Quagliariello), Italia al centro (di Maurizio Lupi) e Noi con l’Italia e che non ha candidati nei collegi uninominale del Vibonese. Questi i suoi candidati nelle liste di Camera e Senato per il plurinominale. Capolista alla Camera dei Deputati nel proporzionale sarà l’ex parlamentare reggino del Pdl Nino Foti. Dietro di lui sono candidati la reggina Serena Anghelone (di Coraggio Italia), Ennio Falvo e Giovanna Buccafusca.



Al Senato, invece, il capolista sarà l’ex senatore vibonese di Alleanza nazionale e poi Pdl, Franco Bevilacqua: 77 anni, docente in pensione, senatore per quattro legislature, eletto la prima volta nel 1994. Franco Bevilacqua è oggi presidente regionale di “Coraggio Italia – Italia al Centro”, la formazione politica che fa capo al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (ex Forza Italia) e al senatore Gaetano Quagliariello. Dietro Franco Bevilacqua sono candidati Adelina Nesci, Oreste Gualtieri e Caterina Garzaniti.

LEGGI ANCHE: Elezioni politiche 2022, i candidati della Lega: De Angelis ci riprova per il Senato

LEGGI ANCHE: Elezioni politiche 2022, i candidati di Fratelli d’Italia: La Gamba in corsa per il Senato

LEGGI ANCHE: Elezioni politiche 2022, i candidati del M5S: Tucci tenta il bis alla Camera

LEGGI ANCHE: Elezioni politiche 2022, i candidati del Pd: Esposito e poi il sostegno alla Nesci