Il partito di destra schiera in campo anche candidati che in un recente passato strizzavano l’occhio al centrosinistra. Come per Forza Italia nessuno degli aspiranti consiglieri si è sinora pronunciato sul sostegno o meno al presidente Solano

“Coraggio Italia” – la lista che fa capo in Calabria all’ex senatore di An Francesco Bevilacqua ed all’attuale consigliere regionale Francesco De Nisi (già presidente della Provincia con il centrosinistra) – ha presentato i candidati per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia che si terranno il 18 dicembre prossimo. Possono votare unicamente i consiglieri comunali, gli assessori ed i sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale. E, naturalmente, i candidati sono scelti fra gli amministratori comunali attualmente in carica. Anche “Coraggio Italia” – come già ieri Forza Italia – sinora non ha pubblicamente detto se i candidati a consiglieri provinciali sosterranno o meno l’azione politica del presidente Salvatore Solano, eletto nel 2018 e lo scorso mese rinviato a giudizio nell’inchiesta “Petrol mafie” anche per reati aggravati dalle finalità mafiose e con l’ente Provincia al tempo stesso costituito parte civile nel processo. [Continua in basso]

Questi i candidati di “Coraggio Italia”:

Elisa Fatelli, consigliere comunale a Vibo Valentia



Carmine Mangiardi, vicesindaco di Sorianello, consigliere provinciale uscente



Pietro Comito, consigliere comunale a Vibo Valentia



Vincenzo Zinnà consigliere comunale a San Calogero



Alessandro Lacquaniti, consigliere comunale a San Gregorio d’Ippona



Gabriele Prestia, consigliere comunale a Ionadi



Anna Maria Donato, consigliere comunale a Sant’onofrio



Anna Fruci, consigliere comunale Francavilla Angitola



Giuseppe Dato, sindaco di Joppolo e consigliere provinciale uscente



Debora Boragina, consigliere comunale di Vallelonga



Inutile sottolineare che la formazione “Coraggio Italia” (che a livello nazionale si richiama alle posizioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti) è una formazione politica di destra, mentre fra i candidati si trovano persone che in un recente passato sono state vicine al centrosinistra.

LEGGI ANCHE: Elezioni provinciali a Vibo: ecco la lista di Forza Italia. E non mancano le sorprese…

Elezioni provinciali a Vibo: la lista del centrosinistra si ferma ad 8 candidati su 10

Provinciali a Vibo: presidente a giudizio e partiti muti, Luciano e Pugliese (Pd) si chiamano fuori

Provincia di Vibo ed elezioni: la politica “spalle al muro” dopo la richiesta di dimissioni per il presidente

Petrol Mafie: tutti a giudizio, c’è pure il presidente della Provincia di Vibo