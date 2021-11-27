Il partito di Berlusconi ha presentato i propri candidati per il rinnovo del Consiglio. E non manca chi nel proprio Comune è stato eletto in liste civiche alternative al partito azzurro. Nessuno degli aspiranti consiglieri si è ancora pronunciato pubblicamente in ordine al sostegno o meno nei confronti del presidente Solano

Forza Italia ha presentato la lista in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia che si terranno il 18 dicembre prossimo. Possono votare unicamente i consiglieri comunali, gli assessori ed i sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio provinciale. E, naturalmente, i candidati sono scelti fra gli amministratori comunali attualmente in carica. Forza Italia è la prima formazione politica a presentare la lista, pur senza che nessuno dei suoi esponenti politici – con in testa il coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori – abbiano sinora pubblicamente detto se i candidati a consiglieri provinciali intenderanno sostenere o meno l’azione politica del presidente Salvatore Solano, eletto nel 2018 con il sostegno determinante di Forza Italia e del senatore Gisueppe Mangialavori e lo scorso mese rinviato a giudizio nell’inchiesta “Petrol mafie” anche per reati aggravati dalle finalità mafiose e con l’ente Provincia al tempo stesso costituito parte civile nel processo. Fra gli aspiranti consiglieri provinciali di Forza Italia saltano subito all’occhio due candidati: Maria Rosina Martino, consigliere comunale ad Arena che nel 2017 è stata eletta con lista “Insieme verso il futuro” dell’attuale sindaco Antonino Schinella, esponente di punta del Partito democratico (candidato, fra l’altro, a presidente della Provincia nel 2018 per il centrosinistra proprio contro Solano), e Daniele Galeano, eletto consigliere comunale di Serra San Bruno nel settembre 2020 con la lista “LiberaMente” del sindaco Alfredo Barillari che ha sconfitto non solo Antonio Procopio (espressione del Pd e dell’Accorduni fra l’ex deputato Brunello Censore e l’ex assessore forzista Nazzareno Salerno), ma anche Biagio Figliucci, sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia. [Continua in basso]

Ecco tutti i candidati di Forza Italia alla carica di consigliere provinciale:

Marilena Briga, vice presidente del Consiglio comunale di San Gregorio d’Ippona

Daniele Galeano, consigliere comunale di Serra San Bruno con la lista “LiberaMente”

Maria Domenica Gentile, consigliere comunale a Dasà

Giuseppe Leone, vicepresidente del Consiglio comunale di Nicotera

Caterina Macrì, consigliere comunale ad Acquaro

Maria Rosina Martino, consigliere comunale ad Arena con la lista “Insieme verso il futuro”

Vito Pirruccio, assessore al Comune di Capistrano

Domenico Pontoriero, vicesindaco di Mileto

Giuseppe Russo, consigliere comunale di Vibo Valentia

Roberto Scalfari, vicesindaco di Tropea

