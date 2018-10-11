Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Sono arrivati ai titoli di coda, come nella migliore tradizione, alle ore 11.50 di questa mattina, gli emissari del Partito democratico vibonese, guidati dal segretario provinciale Enzo Insardà, per consegnare nella mani del segretario generale della Provincia, Mario Ientile, la lista dei dieci candidati consiglieri provinciali in vista delle consultazioni di secondo livello del 31 ottobre. Lista con il nome e il simbolo del partito che sostiene alla presidenza il sindaco di Arena Antonino Schinella. Ecco i dieci candidati consiglieri: Antonio Carchedi, vicesindaco di Filadelfia; Vincenzo Costa, consigliere comunale a Fabrizia,
Maria Condello, consigliere a Filogaso; Luciano Fiamingo, consigliere a Zungri; Giuseppa Forelli, consigliere comunale a Ricadi; Raffaella Giuliano, assessore a Simbario; Carmelo Mazza, sindaco di Joppolo; Maria Francesca Pascale, vicesindaco di Pizzo; Bruno Papa, consigliere comunale a Brognaturo; Gregorio Profiti assessore a Sant’Onofrio.
LEGGI ANCHE: Elezioni provinciali, il terzo polo deposita la lista: ecco “Civilmente impegnati”
Elezioni provinciali, il centrodestra presenta le liste con il “colpo di scena”
Elezioni provinciali, sul nome di Schinella arriva la convergenza tra Pd e terzo polo?
Elezioni provinciali, Barilaro tenta la mediazione in extremis: «Il Pd si apra o fallirà ancora»