Fabrizia, Dinami e Pizzoni fra i paesi con il più basso numero di votanti dell’intera Calabria. Nel comune di Vibo Valentia ha votato il 30,39%. Ecco tutti gli altri dati. Urne aperte anche oggi dalle ore 7 alle 15

Si attesta al 27,89% la media dei votanti a Vibo e provincia per le elezioni regionali alle ore 23 di ieri sera quando si sono chiusi i seggi. Si riprende a votare stamane (lunedì) dalle ore 7.00 alle ore 15.00.Il paese dove si è votato di più per le elezioni regionali è Zambrone con la percentuale del 48,04%, seguito da Polia con il 46,93%, Sant’Onofrio con il 42,92% e Francica con il 40,60%, Dasà con il 39,01%, Brognaturo con il 38,43% e Filadelfia con il 38,31%. In tali sette paesi si vota anche per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare il Consiglio comunale.



Queste le percentuali dei votanti negli altri centri: Sorianello 37,02%, Spadola 36,27%, Acquaro 34,63%, Limbadi 33,70%, Ionadi 33,08%, Joppolo con il 32,49% (in tale paese si vota anche per le comunali dove i votanti sono stati il 33,26%, segno che ci sono stati elettori che hanno rifiutato la scheda delle regionali e da qui la percentuale leggermente maggiore per le amministrative), Mileto con il 33,08%, Soriano Calabro con il 31,88%, Serra San Bruno con il 31,81%, Monterosso Calabro 30,85%, San Nicola da Crissa 30,72%, Vibo Valentia con il 30,39%, Filandari 29,34%, Filogaso 28,32%, Capistrano 28,01%, Rombiolo 27,93%, Parghelia 27,32%, San Gregorio d’Ippona 26,79%, Cessaniti 26,52%, Ricadi 26,02%, San Costantino Calabro 25,44, Gerocarne 25,41%, Briatico 25,38%, Stefanaconi 25,38%, Pizzo 24,91%, Nicotera 23,72%, San Calogero 22,87%, Francavilla Angitola 22,71%, Zaccanopoli 22,48%, Spilinga 22,15%,



Vazzano 21,99%, Maierato 21,08%, Tropea 21,03%, Mongiana 20,70%, Drapia 20,38%, Nardodipace 19,09%, Arena 19,07%, Zungri 18,43%, Vallelonga 18,67%, Simbario 17,36%. Fanali di coda: Pizzoni con 15,19%, Dinami con il 13,89%, Fabrizia con il12,37% dei votanti. In tali ultimi tre paesi del Vibonese si registrano percentuali di affluenza alle urne fra le più basse dell’intera Calabria.



