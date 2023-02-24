Il segretario provinciale dem: «Auspichiamo che il Consiglio dei ministri provveda in tempi rapidi alla nomina del nuovo titolare dell'Ufficio Territoriale del Governo»

«Nei mesi di gennaio e febbraio 2023 le cronache locali hanno dato notizia di diversi atti intimidatori ai danni di attività imprenditoriali ed esercizi commerciali del territorio vibonese. Incendiati due mezzi dell’azienda Redel fra Jonadi e San Costantino, incendiato materiale edile dell’azienda Costruzioni Generali a Mileto, ferito alle gambe con arma da fuoco l’imprenditore Colistra in pieno centro a Vibo Valentia, colpi esplosi contro le saracinesche dell’esercizio Stocco&Stocco sulla ss18 a Vibo Valentia. A loro rivolgiamo la nostra vicinanza e la solidarietà di tutte quelle persone che credono nei valori irrinunciabili di legalità e convivenza civile». Lo scrive Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale Pd Vibo Valentia. [Continua in basso]

L’esponente dem evidenzia: «Una escalation di episodi criminali che impongono risposte immediate per rafforzare il livello di prevenzione e di controllo del territorio. Sosteniamo l’azione delle autorità di pubblica sicurezza e delle forze dell’ordine, certi dell’impegno quotidiano nel contrasto all’aggressione criminale che insidia il tessuto economico e sociale della nostra provincia. Auspichiamo che il Consiglio dei Ministri voglia provvedere in tempi rapidi alla nomina del nuovo titolare dell’Ufficio territoriale del Governo. Chiederemo al nuovo Prefetto di Vibo Valentia un incontro per condividere iniziative e priorità in materia di sicurezza, sanità ed enti locali».

