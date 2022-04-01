La giunta comunale approva la proposta dell'assessore al Turismo Michele Falduto. Prevista la concessione di contributi finanziari e tanto altro

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia pensa già alla programmazione di eventi in vista della prossima estate, oramai quasi alle porte, e punta a promuovere anche per la prossima stagione una serie di manifestazioni turistiche, culturali e ricreative. La giunta comunale di Vibo Valentia ha, infatti, approvato – con propria delibera – la proposta dell’assessore al Turismo Michele Falduto di una programmazione coordinata con le associazioni culturali e non, i singoli individui, le ditte e i Consorzi, in quanto l’amministrazione guidata dal sindaco Maria Limardo è certa che «alla completa realizzazione del calendario di manifestazioni estive contribuiranno, con iniziative proprie, numerose associazioni del territorio» e che questa amministrazione intende, come negli anni passati, «incentivare e sostenere queste iniziative con contributi finanziari, le cui eventuali modalità di assegnazione saranno stabilite con separati atti». A tutti gli ammessi alla programmazione degli eventi estivi, inoltre, Palazzo Luigi Razza è pronto a concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo della Città di Vibo Valentia, nonché «mettere a disposizione, compatibilmente con le relative disponibilità, gli edifici e gli spazi di proprietà comunale, auspicando così il coinvolgimento di tutte le zone cittadine e marine per ospitare lo svolgimento delle iniziative proposte».

Programmate già alcune manifestazioni

Ma non basta: sempre la giunta comunale ha, altresì, autorizzato l’assessore del capoluogo a programmare e curare anche le seguenti manifestazioni: l’organizzazione di un contest fotografico «con lo scopo di valorizzare nuovi talenti fotografici»; l’installazione di un Luna Park, a Vibo Marina nei pressi del Piazzale della Capitaneria di Porto o in altra area da identificare, «che sia di grande spettacolarità e di forte attrazione turistica»; organizzare l’evento “Street Art Vibo” allo scopo di «migliorare le aree degradate e renderle accoglienti al punto tale di attirare anche l’attenzione dei turisti appassionati di questa forma d’arte»; verificare la possibilità di assegnare licenze per il servizio di trasporto turistico da svolgersi nella frazione di Vibo Marina, mediante veicoli della categoria L4 e L5 (Ape Calessino) omologati per il servizio di noleggio con conducente».

Calendario dall’1 maggio al 30 settembre

Le iniziative che, dunque, saranno messe in atto dovranno tenere conto che l’amministrazione comunale – si legge nella delibera – «presta particolare attenzione alla promozione turistica del proprio territorio, valorizzandone il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale e che cura da diversi anni l’organizzazione e la realizzazione di un programma di manifestazioni culturali e di spettacolo durante la stagione estiva, le quali rappresentano un valido strumento per incrementare ed incentivare l’afflusso turistico e nel contempo per promuovere l’immagine del Comune». L’amministrazione Limardo sottolinea, poi, che «gli eventi da organizzare, oltre a favorire momenti di aggregazione sociale, hanno funzione di incentivo economico a sostegno delle attività commerciali» e che, dunque, «l’organizzazione tempestiva ed efficiente delle iniziative culturali e turistiche rappresenta lo strumento principale per dare un maggiore impulso all’immagine della città e per determinare un miglioramento dell’offerta turistica, culturale e ricreativa complessiva del territorio».



Da qui – come detto all’inizio – la necessità da parte della giunta di «una programmazione coordinata con le associazioni culturali e non, i singoli individui, le ditte e i consorzi, che «consentirà così di creare occasioni di natura culturale e turistica che mirino a destagionalizzare l’offerta turistica principale del territorio ad oggi», nonché offrire ai cittadini una città attiva e vivace sotto ogni punto di vista e che possa infine rappresentare elemento propulsore per le attività economiche del territorio». Il calendario degli eventi abbraccia un periodo che va dall’1 maggio al 30 settembre prossimi.