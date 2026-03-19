Si terrà domani, venerdì 20 marzo, alle ore 18:30, all’Hotel 501 di Vibo Valentia, l’incontro pubblico promosso da Fratelli d’Italia, SiRiforma e Gioventù Nazionale Vibo Valentia, dedicato al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. «L’iniziativa rappresenta un momento di confronto e approfondimento su un tema centrale per il futuro del Paese: la riforma del sistema giudiziario. Obiettivo dell’incontro è illustrare ai cittadini le ragioni del Sì, nella prospettiva di una giustizia più equa, efficiente e libera da condizionamenti», si legge nella nota.

Dopo i saluti istituzionali di Pasquale La Gamba, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Nicola Caruso, esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale, e Raffaele Manduca, dirigente provinciale FdI e segretario della Camera Penale di Vibo Valentia, seguirà l’introduzione tecnica alla riforma a cura del consigliere della Corte Suprema di Cassazione Giuseppe Cricenti. Interverranno inoltre Giuseppe Bagnato, presidente della Camera Penale di Vibo Valentia, Vincenzo Gennaro, coordinatore del comitato Sì Riforma di Vibo Valentia, Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Calabria, e Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno. Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia, mentre a moderare l’incontro sarà Pascal Corrado, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Vibo Valentia.

«Il referendum rappresenta un passaggio decisivo per restituire fiducia ai cittadini e garantire un sistema giudiziario più giusto ed efficiente – dichiara La Gamba –. Per questo è fondamentale partecipare e votare Sì». L’evento è aperto al pubblico.