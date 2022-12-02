La giunta comunale licenzia gli elaborati progettuali: ecco il costo dei lavori previsti dal quadro economico

L’amministrazione comunale di Filadelfia, guidata dal sindaco Anna Bartucca, punta a realizzare nuovi impianti sportivi per un valore di spesa pari a 600mila euro. In merito, la giunta municipale ha proceduto ad approvare – con propria delibera – il progetto definitivo “Interventi su aree destinate ad impianti sportivi di interesse comune”. Ma non solo. Sempre l’esecutivo comunale ha, inoltre, proceduto a nominare il responsabile unico del Procedimento nella persona di Giorgio Aldo Cinquegrana, geometra responsabile dell’Area Tecnica. Quindi, è stato demandato all’Ufficio tecnico le eventuali ulteriori e successive incombenze. Per quanto attiene al reperimento delle risorse finanziarie, che, in base al quadro economico del progetto definitivo ammontano a 600mila euro, l’amministrazione comunale di Filadelfia ha inteso partecipare al bando del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport, denominato “Fondo Sport e Periferie”, in quanto – si legge nella delibera licenziata dalla giunta Bartucca – «le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2022 sul capitolo di bilancio “Fondo sport e Periferie” assegnate al Dipartimento per lo sport, ammontano ad 61.220.489,93 euro». Considerato, pertanto,l’Avviso pubblico per la selezione, con procedura a sportello, di interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo Sport e Periferie” per l’anno 2022, «la volontà dell’amministrazione comunale di Filadelfia – viene ribadito ancora nella delibera approvata dall’esecutivo – è quella di partecipare a tale Avviso». E la domanda di partecipazione è stata già inoltrata entro i previsti termini di scadenza. [Continua in basso]

Al suddetto bando, infine, potevano essere proposti progetti su impianti sportivi volti alle seguenti finalità: realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica o allo sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale; diffusione di attrezzature sportive che richiedono comunque un livello di progettazione e sono necessarie per l’allestimento di strutture e impianti sportivi al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali.

LEGGI ANCHE: A Filadelfia laboratori ed eventi natalizi: «Così avviciniamo i più piccoli alla biblioteca»

Filadelfia, approvato il progetto per l’efficientamento energetico della scuola