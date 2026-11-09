Il gruppo Liberi per Filandari, che ha preso le distanze dalla maggioranza, denuncia di non aver ricevuto informazioni sulla vicenda e annuncia una richiesta formale di chiarimenti: «Servono verifiche e trasparenza»

«Abbiamo appreso esclusivamente attraverso gli organi di informazione della segnalazione riguardante un presunto scarico di acque reflue non depurate nel territorio della frazione di Mesiano». A intervenire sulla vicenda è il gruppo consiliare autonomo Liberi per Filandari, composto da Mary Maccarone, Gilda Guerrera e Mannina Grasso, che chiede al sindaco Fuduli di fare chiarezza su una situazione che desta preoccupazione per le possibili conseguenze ambientali e sanitarie.

Le tre consigliere precisano di non essere state informate di quanto segnalato e di non conoscere gli eventuali provvedimenti adottati. «Non eravamo a conoscenza della situazione segnalata e, ad oggi, non disponiamo di informazioni ufficiali circa la natura dello scarico, gli eventuali accertamenti effettuati e le iniziative intraprese dalle autorità competenti».

Una presa di posizione che si inserisce anche nel quadro delle distanze politiche ormai maturate all'interno della maggioranza comunale. Pur appartenendo formalmente alla maggioranza, infatti, le esponenti di Liberi per Filandari rivendicano la propria autonomia rispetto all'amministrazione guidata da Fuduli.

«Riteniamo opportuno ricordare che il nostro gruppo ha da tempo assunto una posizione politica autonoma, prendendo le distanze dalla maggioranza che sostiene il sindaco Fuduli e da modalità di gestione amministrativa che abbiamo più volte contestato. Non partecipiamo, pertanto, alle scelte della maggioranza e non siamo stati coinvolti né informati in merito alla vicenda oggi portata all'attenzione pubblica».

La richiesta di chiarimenti al sindaco

Le consigliere intendono ora conoscere quali informazioni siano in possesso dell'amministrazione comunale e se siano già stati avviati accertamenti per verificare la natura del presunto scarico. A questo proposito, annunciano di avere già trasmesso una formale richiesta di chiarimenti.

«Senza voler formulare accuse nei confronti di alcuno e nel pieno rispetto delle competenze degli organi preposti agli accertamenti, riteniamo doveroso chiedere al sindaco di intervenire pubblicamente per chiarire se l'Amministrazione fosse a conoscenza della situazione, quali verifiche siano state eventualmente avviate e quali iniziative intenda assumere».

L'appello viene rivolto anche agli altri enti competenti, affinché forniscano le informazioni disponibili, compatibilmente con eventuali indagini in corso.

«Una vicenda che riguarda potenzialmente l'ambiente e la salute dei cittadini non può essere affrontata attraverso supposizioni o contrapposizioni politiche, ma richiede verifiche, trasparenza e informazioni ufficiali».

Il gruppo conclude ribadendo l'intenzione di continuare a esercitare il proprio ruolo di controllo sull'operato dell'amministrazione: «Continueremo a svolgere il nostro ruolo con serietà, indipendenza e senso di responsabilità, senza alimentare inutili polemiche, ma senza rinunciare a chiedere chiarezza e risposte concrete».