Oltre 280 mila euro per cultura, strade, piazza e sport. La sindaca Tassone: «Risorse che diventano visione di sviluppo e qualità della vita»

«Risultati concreti che desideriamo condividere con tutta la comunità come un vero e proprio regalo di Natale». Con queste parole la sindaca Rossana Tassone ha annunciato i finanziamenti ottenuti nelle ultime due settimane dal Comune di Brognaturo, frutto – ha sottolineato – «di un lavoro costante di programmazione, impegno e attenzione alle esigenze del paese».

Una parte significativa delle risorse riguarda il settore culturale: 29.980 euro complessivi destinati a iniziative, eventi e attività capaci di valorizzare identità, tradizioni e senso di appartenenza della comunità locale. «La cultura – ha spiegato la sindaca – è uno strumento fondamentale per rafforzare le radici e costruire comunità».

Accanto alla cultura, grande attenzione è stata riservata al territorio e allo sviluppo locale. Sono stati infatti ottenuti 150.000 euro per la sistemazione delle strade che collegano gli agriturismi, un intervento strategico per migliorare accessibilità e sicurezza. «È anche un segnale concreto di sostegno a chi sceglie di rimanere, investire e lavorare sul territorio», ha evidenziato Tassone, rimarcando il valore economico e turistico dell’operazione.

«Ulteriori 100.000 euro saranno invece destinati al miglioramento della piazza – prosegue -, luogo simbolo della vita sociale del paese, con l’obiettivo di renderla più accogliente e funzionale per cittadini e visitatori e adatta a ospitare momenti di socialità ed eventi comunitari».

Alle buone notizie sui finanziamenti si affiancano poi interventi già programmati per il 2026: «Con l’inizio del nuovo anno partiranno i lavori di ristrutturazione della passerella e della palestra comunale, mentre si avvierà alla conclusione anche il cantiere del campetto da calcio, che tornerà a disposizione della comunità come spazio rinnovato e sicuro per sport e aggregazione, in particolare per i più giovani».

«Queste risorse – ha concluso la sindaca – non rappresentano solo numeri, ma una visione di sviluppo che mette al centro cultura, infrastrutture, lavoro e qualità della vita». Un messaggio accompagnato dagli auguri natalizi dell’amministrazione comunale: «Con l’auspicio che queste buone notizie possano accompagnare le festività, auguriamo a tutti i cittadini un Buon Natale e un Sereno Anno Nuovo, nel segno della comunità, delle radici e del futuro».