Il coordinamento provinciale dell’associazione guidata da Giuseppe Borrello: «Ha prevalso il buon senso da parte della politica calabrese»

«Apprendiamo con molta soddisfazione la notizia relativa al ritiro della firma dei capigruppo di maggioranza al Consiglio regionale sulla proposta di legge 107/2022, in materia di gioco d’azzardo. Ha prevalso il buon senso da parte della politica calabrese, la quale non è rimasta sorda rispetto alla preoccupazione dei calabresi su un tema molto delicato che riguarda la salute e la sicurezza dei cittadini. A questo punto, il nostro auspicio è che vengano introdotte misure stringenti e restrittive per arginare il fenomeno della ludopatia, del gioco d’azzardo ed i profitti che la criminalità organizzata trae da esso». È quanto afferma il coordinamento provinciale di Libera Vibo, guidato da Giuseppe Borrello, che pochi giorni fa non aveva mancato di esprimere tutto il suo disappunto, in quanto la proposta in questione avrebbe sancito «l’eliminazione delle fasce orarie originariamente consentite per il gioco “non superiore alle otto ore giornaliere” e la “chiusura non oltre le ore 22”, delegando ai sindaci la fissazione di eventuali orari con ordinanze ad hoc. Inoltre, la nuova formulazione abolirebbe la distanza di 500 metri dai punti sensibili (come scuole, chiese e ospedali)».