Appuntamento il 20 febbraio con gli assessori regionali Calabrese e Montuoro e il capogruppo Brutto. Al centro risultati, misure in corso e programmi su sviluppo locale, beni confiscati, ambiente e occupazione, con spazio agli interventi dei dirigenti provinciali e alla partecipazione dei cittadini

Un momento di confronto sull’azione del governo regionale e sulle prospettive per la provincia di Vibo Valentia. È questo il senso dell’iniziativa promossa dalla Federazione provinciale di Fratelli d’Italia, in programma domani 20 febbraio alle ore 18:30 all’Hotel 501 di Vibo Valentia.

L’incontro, dal titolo «Il governo regionale e l’impegno di Fratelli d’Italia per il territorio», viene presentato come «un momento di confronto serio e costruttivo sull’azione del governo regionale, del partito guidato da Giorgia Meloni e sulle ricadute concrete delle politiche messe in campo per la crescita e lo sviluppo dell’intera regione e anche per la provincia di Vibo Valentia».

Secondo gli organizzatori «non si tratterà soltanto di un’analisi politica, ma di un’occasione per illustrare risultati, progettualità e prospettive che riguardano da vicino cittadini, imprese, amministratori locali e realtà produttive del territorio». Al centro del dibattito i temi ritenuti strategici per l’area vibonese: «turismo, lavoro, sicurezza, legalità, valorizzazione dei beni confiscati e tutela ambientale», ambiti che vengono indicati come fondamentali «per costruire un percorso di sviluppo duraturo e per rafforzare il ruolo della provincia all’interno del contesto regionale».

All’appuntamento prenderanno parte Giovanni Calabrese, assessore regionale al Turismo e al Lavoro, Antonio Montuoro, assessore regionale alla Legalità, Sicurezza, Valorizzazione dei beni confiscati e Ambiente, e Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Calabria. Sono previsti inoltre interventi dei dirigenti provinciali e cittadini.

La presenza degli assessori e dei rappresentanti istituzionali, spiegano ancora dal partito, «consentirà di approfondire nel dettaglio le misure già attuate e quelle in fase di programmazione, evidenziando come l’azione amministrativa regionale stia producendo effetti concreti e opportunità per tutto il territorio provinciale».

L’obiettivo dichiarato è quello di «un momento di partecipazione aperto e trasparente, nel quale condividere una visione di sviluppo che metta al centro le esigenze delle comunità locali, valorizzi le potenzialità del territorio e rafforzi il legame tra istituzioni e cittadini».