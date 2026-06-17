Il primo cittadino Pasquale Vivona rimarca l’iter che ha consentito di recuperare il finanziamento: «Intervento fondamentale per migliorare i servizi e tutelare l’ambiente»

La Regione Calabria ha rilasciato un piano di finanziamento di oltre 22 milioni di euro indirizzato al sistema depurativo e fognario della provincia di Vibo Valentia. Il programma complessivo della Regione prevede circa 200 interventi nelle cinque province calabresi (leggi qui).

Finalmente il finanziamento

Tra i Comuni beneficiari di tali finanziamenti rientra quello di Gerocarne (frazione di Sant'Angelo compresa) che dopo quasi tre anni di impegno e di lavoro, ottiene appunto il finanziamento per i depuratori pari alla somma di 1.650.000 euro.

«Si tratta di un finanziamento che era stato perso - afferma il sindaco Pasquale Vivona - ma non sono qui per attribuire responsabilità o cercare colpe. Ciò che mi ha sempre guidato è stato esclusivamente il bene del nostro territorio e dei nostri cittadini. Oggi possiamo dire con soddisfazione che ce l’abbiamo fatta».

L'impegno di Montuoro (e non solo)

Un finanziamento reso possibile grazie anche all'impegno dell’Assessore regionale Antonio Montuoro, il consigliere regionale Vito Pitaro e l’ingegnere Siviglia, e questo il primo cittadino tiene a sottolinearlo: «Questa operazione rappresenta un passo fondamentale per migliorare i servizi, tutelare l’ambiente e garantire un futuro migliore alla nostra comunità. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per portare avanti altri progetti e cogliere nuove opportunità per la crescita del nostro territorio».