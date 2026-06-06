Dopo la stagione congressuale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia definisce il nuovo coordinamento provinciale. Pascal Corrado parla di una «generazione pronta a mettersi in gioco» e annuncia iniziative politiche, culturali e formative

Gioventù Nazionale completa la riorganizzazione interna e amplia la propria presenza nel Vibonese. Con la recente stagione congressuale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia ha definito il nuovo coordinamento provinciale e costituito i circoli territoriali della Costa degli Dei e delle Serre Vibonesi, rafforzando la propria articolazione nelle diverse aree della provincia.

La nuova rete territoriale

Ai circoli già attivi si aggiungono due nuovi organismi. Il circolo della Costa degli Dei sarà guidato da Antonino Rizzo e diventerà il riferimento per la fascia costiera. Il circolo delle Serre Vibonesi, affidato a Giuseppe Federico, avrà invece il compito di rappresentare e coordinare le realtà dell’entroterra provinciale.

L’obiettivo, come si legge in una nota, è costruire una presenza più vicina ai comuni e alle esigenze dei giovani, attraverso occasioni di confronto, formazione e partecipazione alla vita pubblica.

Corrado: «La politica deve ripartire dai territori»

Per il presidente provinciale Pascal Corrado, il nuovo assetto segna una fase di crescita del movimento: «La definizione del nuovo coordinamento provinciale e la nascita dei circoli della Costa degli Dei e delle Serre Vibonesi rappresentano un momento di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità politica. Questo risultato è la testimonianza del buon lavoro svolto negli anni e dell’attenzione costante che Gioventù Nazionale sta rivolgendo all’intero territorio provinciale vibonese».

Corrado lega la riorganizzazione a una scelta di radicamento: «Abbiamo scelto di investire nell’organizzazione, nella formazione politica e nella presenza capillare all’interno delle comunità locali, convinti che la politica debba tornare a partire dai territori, dai ragazzi, dall’ascolto delle persone e dalla capacità di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini».

Per il movimento, la nascita dei nuovi circoli è anche un segnale di partecipazione generazionale: «La nascita di questi nuovi circoli dimostra che esiste una generazione di ragazze e ragazzi pronta a mettersi in gioco, a contribuire attivamente alla vita pubblica e a diventare protagonista delle sfide che attendono la nostra provincia. Gioventù Nazionale vuole essere la casa di tutti quei giovani che credono nell’impegno, nel lavoro, nel merito e nel servizio alla comunità».

Formazione e classe dirigente

Il presidente provinciale guarda anche al tema della futura rappresentanza politica: «Siamo convinti che il coinvolgimento delle nuove generazioni rappresenti una risorsa fondamentale per costruire una nuova classe dirigente, capace di interpretare le esigenze dei territori e di offrire risposte concrete alle comunità locali».

Da qui il lavoro affidato ai coordinatori territoriali: «Con questa nuova organizzazione provinciale saremo ancora più presenti nei comuni vibonesi, pronti a raccogliere istanze, promuovere iniziative e partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa della provincia».

Corrado rivolge infine gli auguri ai dirigenti chiamati a guidare i circoli: «Sono certo che, con entusiasmo, competenza e spirito di servizio, sapranno rappresentare al meglio i valori di Gioventù Nazionale, contribuendo alla crescita del movimento e rafforzando il legame tra i giovani e il territorio. A loro spetterà il compito di animare la vita politica locale, coinvolgere nuove generazioni e costruire una presenza sempre più forte e radicata nei comuni della provincia di Vibo Valentia».

Nei prossimi mesi Gioventù Nazionale Vibo Valentia promuoverà iniziative politiche, culturali e formative per consolidare la propria presenza sul territorio e offrire ai giovani vibonesi uno spazio di partecipazione concreta.