Elezione condivisa e rinnovo degli organismi locali del gruppo giovanile di Fdi. Il fresco di nomina: «Un grande grazie a tutti i ragazzi: rappresentare la comunità più giovane è per me motivo di grande orgoglio»

Si è svolto il primo Congresso Provinciale di Gioventù Nazionale Vibo Valentia, con l’elezione all’unanimità di Pascal Corrado alla guida del movimento.

L’assise ha visto la nomina del nuovo presidente provinciale, già coordinatore negli anni passati. Eletti anche i componenti del direttivo: Maria Domenica Aurora Vecchio, Armando Franzè, Matteo Gasparro, Marianna Stumpo, Giuseppe Federico e Alessandro Mamone.

Nel corso degli interventi, i neo-eletti hanno indicato come obiettivo il rafforzamento della presenza sul territorio, con particolare attenzione al coinvolgimento e alla partecipazione dei giovani.

I lavori sono stati presieduti dal consigliere regionale lombardo di Fratelli d’Italia Michele Schiavi, affiancato da Nicola Caruso dell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale. Durante il congresso, Pasquale La Gamba e lo stesso Caruso hanno richiamato il valore della militanza e dell’impegno nella formazione politica dei giovani.

Sono intervenuti anche il sottosegretario Wanda Ferro, il capogruppo regionale Angelo Brutto e il senatore Fausto Orsomarso, con interventi sui temi legati al territorio e all’azione politica del centrodestra. Presente anche il generale dei Carabinieri Francesco Chiaravalloti.

A moderare Antonino Rizzo. Tra i saluti istituzionali, quelli di Antonio Schiavello, dei coordinatori giovanili calabresi, del senatore accademico Unical Mariano Parise e di Mario Russo, presidente dell’esecutivo nazionale di Azione Universitaria.

Il congresso segna l’avvio della nuova fase organizzativa del movimento sul territorio.

«Questo risultato – ha dichiarato il neo eletto Presidente provinciale Pascal Corrado – è il frutto di un lavoro collettivo e di una comunità politica viva, determinata a incidere concretamente sul futuro della nostra città e del nostro territorio. Continueremo a essere una voce forte per i giovani, con serietà, passione e responsabilità. Un grande grazie a tutti i ragazzi tesserati per la fiducia rinnovatami: rappresentare la comunità giovanile vibonese è per me motivo di grande orgoglio».

Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Pasquale La Gamba, ha salutato con entusiasmo il nuovo assetto: «Esistono diverse organizzazioni giovanili, ma poche possono vantare una continuità ideale e comunitaria come quella di Gioventù Nazionale. A Pascal Corrado e a tutto il consiglio direttivo vanno le congratulazioni e il sostegno di tutto il partito provinciale».

«Auguro a questi ragazzi un buon lavoro, ricco di soddisfazioni e grandi traguardi – ha concluso La Gamba – certi che la loro coerenza sarà il motore di nuove sfide per la nostra provincia».