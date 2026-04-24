Domenica 26 aprile al 501 Hotel il confronto del movimento giovanile di Fdi. In programma anche il panel “Libertà e sicurezza” con esponenti istituzionali
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Silvio Gallo
Si terrà domenica 26 aprile, alle ore 15, presso il 501 Hotel, il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Vibo Valentia. «L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e partecipazione per il movimento giovanile di Fratelli d’Italia sul territorio», si legge nella nota.
Nel corso dei lavori si procederà al rinnovo degli organismi dirigenti e alla definizione delle linee politiche future. Il congresso si svolgerà con la presentazione di una mozione unitaria che indica Pascal Corrado come candidato alla presidenza provinciale.
A presiedere i lavori sarà Michele Schiavi, consigliere regionale della Lombardia. Nel corso della giornata sono previsti anche i saluti istituzionali e un panel dal titolo “Libertà e sicurezza”, al quale interverranno il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Pasquale La Gamba, l’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale Nicola Caruso, il sottosegretario di Stato Wanda Ferro, il senatore Fausto Orsomarso e il capogruppo in Consiglio regionale Angelo Brutto.
Attesa inoltre la presenza di dirigenti regionali e nazionali della destra giovanile, oltre che degli esponenti provinciali del partito vibonese. «Il congresso – spiegano – sarà anche occasione per rilanciare l’impegno dei giovani su temi quali partecipazione politica, sviluppo del territorio, formazione e radicamento».