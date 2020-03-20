Il leader nazionale dei Giovani, e sindaco di Capistrano, in rotta con i vertici nazionali per la scelta di far entrare nell'esecutivo regionale Franco Talarico

Dalle parole ai fatti. Marco Martino annuncia di essersi «autosospeso dall’Udc con effetto immediato». La scelta giunge a pochi giorni dalla nomina della giunta regionale, nella quale per lo Scudocrociato è stato scelto il segretario regionale Franco Talarico. Una scelta che ha innescato una bufera nel partito, con molti dirigenti che hanno parlato di scelta «unilaterale» e non gradita al resto dei militanti. Tra i dirigenti, il sindaco di Capistrano Martino, appunto, che è anche leader nazionale dei Giovani dell’Udc. Oltre a lui, tra i vibonesi di “spicco” anche Gaetano Bruni. [Continua dopo la pubblicità]

«È stata una scelta sofferta ma obbligata. La dignità ed il mio territorio – ha detto Martino – prima di ogni cosa. Ho dovuto farlo non ritrovandomi più nelle decisioni prese ed attuate in questi giorni contro ogni forma di meritocrazia. Ho dato per ben 15 anni l’anima ed il cuore a questo partito, ma mi sono reso conto che ancora oggi la conduzione dello Scudocrociato privilegia concetti totalmente diversi rispetto a chi dona con coerenza il massimo spirito di impegno. Continuerò a lavorare – ha rimarcato – per il bene del mio territorio, attuando con maggiore forza un progetto politico che ci veda rappresentati e tutelati in maniera preminente. Continuerò a servire il popolo come fosse la mia vera famiglia, con sincerità e dedizione. È ciò che realmente manca al nostro territorio bistrattato da tutto e da tutti».