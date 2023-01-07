Già affidato dall’amministrazione l’incarico per la fornitura di vasi e panchine da sistemare nel territorio comunale

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha approvato l’affidamento diretto per la fornitura di nuovo arredo urbano alla ditta Baffa Costruzioni Srl, con sede a Cotronei. In merito il via libera è formalmente arrivato con determina del dirigente del settore Lavori pubblici di Palazzo Luigi Razza Domenico Libero Scuglia, il quale nel documento licenziato ricorda che è stato il gruppo consiliare del Movimento Cinque Stelle (Domenico Santoro e Silvio Pisani) a richiedere all’amministrazione in carica l’acquisto di arredo urbano consistente in nuovi vasi e nuove panchine da posizionarsi sul territorio comunale. È stato quindi ritenuto opportuno, al fine di garantire la fornitura, «in osservanza dei principi di trasparenza, libera concorrenza, correttezza, proporzionalità, efficacia ed economicità», procedere ad affidare il servizio – scrive il dirigente comunale – «mediante una procedura di gara con affidamento diretto, tramite trattativa diretta su Mercato elettronico della pubblica amministrazione». L’acquisto del nuovo arredo urbano da parte dell’amministrazione del capoluogo è stato possibile grazie ai fondi lasciati in dote al Comune dall’ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Luisa Santoro, la quale ha rinunciato all’indennità di consigliere (che si accumula con la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari), preferendo, prima di dimettersi dall’incarico, dare indirizzo ai vertici di Palazzo Luigi Razza affinché acquistassero appunto vasi e panchine. E così è stato fatto.

