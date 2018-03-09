Il partito lancia una campagna di affissioni in città e accusa la maggioranza: «Troppo impegnata a spartirsi poltrone tra trasformismi e stampelle»

«La cittadinanza deve sapere cosa sta avvenendo al Comune di Vibo Valentia. Una maggioranza caratterizzata da trasformisti, cambi di casacca continui che hanno messo in evidenza il falso civismo. Questa è un’amministrazione ormai monocolore Forza Italia che ha portato la nostra città nel degrado più assoluto».

All’indomani del voto delle politiche del 4 marzo e delle ripercussioni che si sono verificate anche all’interno del consiglio comunale di Vibo Valentia, Il Partito democratico vibonese cambia strategia e sceglie una linea più aggressiva nei confronti della maggioranza Costa, tappezzando la città con manifesti in cui si chiedono le dimissioni del sindaco e della maggioranza.

«Sin dall’inizio – si specifica in una nota inviata dal Pd di Vibo a corredo della campagna di affissioni – Costa ha dedicato gran parte del suo tempo per tenere gli equilibri instabili all’interno della sua maggioranza che da subito si è dimostrata incapace di dare risposte ai vibonesi. Oggi pensano a come spartirsi le poltrone dovendo scegliere tra i trasformisti e chi si pone come stampella. Costa e Forza Italia facessero un gesto di responsabilità e si dimettessero. Perdere altro tempo dietro ai giochini di una politica piccola, significherebbe voler male alla nostra città portandola ad un punto di non ritorno. Si dimettessero subito».