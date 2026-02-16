Tra bilanci interni e polemiche pubbliche, a pochi mesi dal giro di boa del mandato, l’amministrazione comunale di Vibo finisce nel mirino con del gruppo della Lega Vibo Valentia, che punta il dito contro presunte contraddizioni, tensioni nella maggioranza e scelte amministrative sbagliate finite sotto i riflettori.

«Tra qualche mese, saranno già passati due anni dalle elezioni comunali che ha visto vincere il centrosinistra e ci duole prendere atto che l’attuale amministrazione Enzo Romeo , continua ad ergersi alle cronache locali, non per il lavoro che si è impegnata a portare avanti con tanto clamore in campagna elettorale per le sorti della nostra città e di noi cittadini, ma per le continue figuracce che, con cadenza costante, espone come medaglie sul petto», attacca la Lega.

Poi continuano : «La questione della Meridionale Petroli (per il quale comprendiamo che il percorso per la delocalizzazione dei depositi sarà tortuoso ma dovrà continuare ad essere seguito), esalta l’ennesima propaganda fallimentare di questa amministrazione».

«La conferenza stampa del sindaco – si legge ancora nella nota -, circa la smentita del rinnovo ventennale della concessione, mette alla luce un altro elemento all’interno dell’amministrazione stessa. Infatti il giorno prima l’ex consigliere regionale Antonio Lo Schiavo (a cui il vice sindaco fa riferimento) a mezzo stampa, esprimeva la sua amarezza circa il rinnovo della concessione. Ora ci domandiamo, ma all’interno dell’amministrazione, tra di loro si parlano?».

«Se ci mettiamo dentro anche la vicenda della costituzione in poco tempo, di un gruppo all’interno del consiglio comunale facente riferimento al Consigliere Regionale Giuseppe Alecci (e per il quale il Sindaco ha passato notti insonni per un rimpasto in giunta, mettendo sull’altare sacrificale l’assessore al bilancio, smentendo così, quanto elogiato qualche giorno prima dalla stessa!), la situazione all’interno della maggioranza non ci sembra molto serena!», proseguono gli esponenti delle Lega.

Non manca un passaggio sulla gestione amministrativa: «Il sindaco (che ricordiamo anche di essersi dotato di un super consulente che lo potesse aiutare nella gestione della complicata macchina burocratica e per il quale subito dopo eletto si è affrettato a trovare una soluzione per nominarlo) sembra parecchio in difficoltà».

Tra gli ultimi episodi richiamati nella nota anche la vicenda della U.S. Vibonese , definita «la classica “zappa su i piedi”», una questione «da non sottovalutare, che potrebbe presto rivelarsi un boomerang, frutto forse, di un consiglio sbagliato di un suo consigliere».

«Poi, vorremmo fare un osservazione sul taglio alberi. Se ciò fosse stato fatto da un amministrazione di centro destra, cosa sarebbe successo? E soprattutto sarebbe stato permesso? La città sembra sempre più spenta ed i cittadini aspettano risposte e crediamo che più di uno che ha votato questa amministrazione, probabilmente si sia già pentito», conclude la Lega Vibo Valentia.