Dal tavolo di confronto emersi diversi spunti interessanti. Tra i temi affrontati, la piaga della disoccupazione giovanile e la digitalizzazione dei servizi

“La Calabria di domani, si costruisce oggi”. Questo il titolo dell’incontro svoltosi nelle scorse ore a Ionadi. Nella sala consiliare del Palazzo municipale si sono ritrovati, nello specifico, 41 sindaci, assessori e consiglieri calabresi, tutti over 35. A chiamarli a raccolta, il primo cittadino di Ionadi Fabio Signoretta, non a caso il più giovane sindaco della Calabria. I partecipanti all’iniziativa – patrocinata dalla BCC Calabria Ulteriore e supportata dalla Confartigianato – nella prima parte si sono ritrovati tutti insieme a discutere di tematiche importanti, quali le comunità energetiche, con particolare riferimento alle esperienze attualmente in essere a San Nicola da Crissa, Zambrone, Marcellinara e Francica, la digitalizzazione dei servizi della Pubblica amministrazione, con un focus sui finanziamenti ottenuti al riguardo dai Comuni di Vibo Valentia e Ionadi, le politiche di contrasto alla disoccupazione giovanile. Nella seconda parte, invece, i presenti all’incontro hanno dato spazio al tema dell’impegno dei giovani in politica. Sul tavolo, gli esempi attualmente vissuti da Marco Martino a Capistrano, Luca Alessandro a Polia e Salvatore Ricca ad Albi.



A tutti gli amministratori giunti a Ionadi per partecipare all’evento “La Calabria di domani, si costruisce oggi“, il sindaco di Signoretta ha voluto esprimere i suoi ringraziamenti, in particolare «per aver aderito con entusiasmo all’iniziativa, rendendosi autentici protagonisti del tavolo di confronto con spunti interessanti e certamente meritevoli di essere approfonditi in futuro».

LEGGI ANCHE: Ionadi, al via l’iter per il rimborso delle utenze idriche alle famiglie

Ionadi, gli obiettivi del sindaco per fronteggiare l’aumento dell’energia