L'amministratore ricorda la grave situazione di pericolo, il finanziamento da 300mila euro poi revocato e la penalizzazione per un'intera comunità

«Caro presidente, ho appreso dalla stampa che sono state stanziate in favore di codesta amministrazione importanti risorse finanziarie da destinare ai necessari interventi sulla viabilità provinciale e che, di conseguenza, l’Ente da Te presieduto si è assunto l’onere di avviare tutti i provvedimenti per la messa in sicurezza ed il ripristino della sua percorribilità. Pertanto, mi pare doveroso da parte mia richiamare la Tua attenzione sulla strada provinciale numero 24, con riferimento al tratto che congiunge il capoluogo alla stazione ferroviaria e al lungomare». Questo l’incipit della lettera che il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici al Comune di Joppolo Guido Ventrice ha inviato al presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano. [Continua in basso]

«Su detta strada – prosegue la missiva – , come è a Tua conoscenza, anche in seguito al nostro incontro dello scorso mese di novembre, nel tratto che attraversa la località Druccadi e nelle vicinanze dello scalo ferroviario esiste una situazione di grave pericolo mai rimosso da codesto Ente, nonostante nell’anno 2009/2010 la Provincia abbia ottenuto dalla Regione Calabria per i dovuti interventi urgenti un finanziamento di 300.000 euro, come a suo tempo richiesto da questo Comune con la contestuale trasmissione del relativo progetto cantierabile. Fatto sta – sottolinea Ventrice – che gli interventi auspicati non sono stati eseguiti e che, non sotto la Tua Presidenza, il finanziamento concesso è stato revocato». Quindi, la conclusione: «Devo aggiungerti, per completezza di informazione, che la citata situazione di pericolo, oltre che interessare la sicurezza stradale e della rete ferroviaria, penalizza in genere i cittadini di questo comune, con particolare riferimento agli abitanti dell’intera zona e alle attività turistico/commerciali e di ristorazione alle quali si accede dalla strada in questione. L’intera comunità joppolese, quindi, – conclude Guido Ventrice – confida tanto nel Tuo intervento al fine di trovare, perseguire e mettere in atto la definitiva soluzione all’annoso problema».