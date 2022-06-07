L’aspirante primo cittadino: «Rappresenta uno dei punti principali del nostro programma». L’iniziativa si terrà giovedì 9 giugno

«Pizzo sarà una città a misura di bambini. È un preciso intendimento della nostra lista e rappresenta uno dei punti principali del nostro programma. Per questo vogliamo da subito attuare la nostra idea promuovendo l’iniziativa “La città dei bambini” che si terrà giovedì 9 giugno, alla Villa delle farfalle, a partire dalle ore 17.30, per un pomeriggio all’insegna dell’allegria ma anche del confronto con i cittadini. Alle ore 19 è infatti previsto il dibattito tra i nostri candidati e la cittadinanza nonché un’iniziativa di sensibilizzazione sulla prevenzione dell’obesità pediatrica». Lo annuncia il candidato sindaco di Pizzo Emilio De Pasquale, presentando l’iniziativa interamente dedicata ai bambini in programma giovedì 9 giugno a Pizzo. Alla Villa delle farfalle, dalle ore 17.30, prenderanno il via attività di animazione, con gonfiabili, musica, mascotte e molto altro ancora. A seguire, il confronto tra cittadini e candidati sul tema “Pizzo a dimensione di bambini e di famiglie” nonché la campagna di sensibilizzazione sull’obesità pediatrica. [Continua in basso]

«In questa occasione – spiega il candidato sindaco – verranno ribaditi i punti programmatici di “Domani è oggi – Emilio De Pasquale sindaco” che, tra le altre cose, prevedono l’istituzione, in collaborazione con tutte le scuole della città, della “Settimana dei bambini”, concentrata sulle necessità dei cittadini più piccoli, sulle loro esigenze e sulla loro educazione sociale. La settimana avrà tematiche specifiche ogni giorno: giornata dello sport e del benessere; giornata dell’ambiente; giornata della cultura locale; giornata della legalità; giornata della solidarietà e volontariato; giornata dell’inclusione; giornata dei piccoli sindaci».