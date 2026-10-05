Firmata dal presidente Franco Barbalace nell’ambito del programma Erasmus+ la convenzione prevede un percorso formativo dedicato ai giovani del settore Road Construction: «Viabilità e sicurezza sono tra le nostre priorità»

La Provincia di Vibo Valentia apre le porte a giovani studenti provenienti dalla Lettonia che, per tre mesi, svolgeranno un percorso formativo nel settore della viabilità e della manutenzione stradale. È questo il contenuto della convenzione sottoscritta dal presidente facente funzioni Franco Barbalace e da Antonio Corigliano, rappresentante della C.A.D.E.P. Euro Training Form S.r.l.s., nell’ambito del programma Erasmus+.

L’accordo dà seguito alla deliberazione presidenziale numero 128 del 23 settembre scorso, con la quale l’Ente aveva approvato lo schema per l’accoglienza degli studenti lettoni appartenenti al settore Road Construction. I giovani sono stati ricevuti questa mattina in Provincia da Barbalace, accompagnati da Daniela Calzone della C.A.D.E.P. Euro Training Form.

Formazione direttamente sulla rete stradale

Il percorso consentirà agli studenti di confrontarsi direttamente con le attività svolte dall’Ente nel settore stradale, seguendo gli obiettivi previsti dai rispettivi progetti formativi e con l’assistenza dei tutor individuati.

«Accogliere questi giovani provenienti dalla Lettonia significa innanzitutto dare concretezza allo spirito di un progetto Erasmus+: mettere in relazione giovani, territori e istituzioni europee, trasformando la formazione in un’esperienza concreta», ha spiegato Barbalace, che ha rimarcato come «la manutenzione e la sicurezza delle strade rappresentino una delle priorità sulle quali intendiamo concentrare il nostro impegno».

«Non possiamo limitarci a gestire le emergenze»

Il presidente facente funzioni guarda anche alla necessità di reperire nuove risorse per gli interventi sulla rete stradale. «Non possiamo limitarci a gestire le emergenze. Una delle priorità del mio percorso alla guida della Provincia sarà lavorare alla ricerca di nuove risorse e di nuovi progetti destinati alla manutenzione e alla sicurezza della rete stradale. Dobbiamo essere capaci di intercettare tutte le opportunità disponibili».

In questa prospettiva viene collocato anche il progetto Erasmus+, considerato dall’amministrazione non soltanto come un’occasione formativa per gli studenti, ma anche come uno strumento per costruire rapporti e accrescere la capacità progettuale della Provincia.

L’obiettivo del percorso è infatti permettere ai giovani lettoni di acquisire competenze pratiche nella costruzione e nella manutenzione stradale, favorendo allo stesso tempo lo scambio culturale e professionale e la conoscenza del territorio vibonese.

«Per questi giovani sarà un’importante esperienza formativa e professionale; per la Provincia sarà un’occasione di confronto e di scambio, ma anche la dimostrazione di come un progetto europeo possa tradursi in un’esperienza concreta sul territorio», ha concluso Barbalace.