La donna denuncia ai carabinieri una serie di comportamenti persecutori attribuiti all’ex convivente. Attivato il Codice Rosso, l’uomo è stato deferito per l’ipotesi di atti persecutori e raggiunto dalla misura cautelare

Pedinamenti, minacce attraverso i social network e una serie di comportamenti persecutori che, secondo quanto denunciato dalla vittima, non si sarebbero limitati alla dimensione digitale. È il quadro emerso a Nicotera, dove i carabinieri hanno eseguito nei confronti di un uomo una misura cautelare che prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex convivente e l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’indagine è scattata dopo la denuncia presentata dalla donna ai carabinieri della Stazione di Nicotera. La vittima ha riferito ai militari dell’Arma di essere stata destinataria di una serie di condotte attribuite all’ex compagno, tra pedinamenti e minacce veicolate anche attraverso i social network.

La denuncia e l’attivazione del Codice Rosso

Raccolto il racconto della donna, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti e deferito l’uomo all’Autorità giudiziaria per l’ipotesi di atti persecutori, attivando contestualmente la procedura prevista dal “Codice Rosso”, il meccanismo che consente di imprimere particolare rapidità agli interventi giudiziari nei casi di violenza domestica e di genere.

All’attività investigativa è quindi seguita l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, accompagnata dall’utilizzo del braccialetto elettronico.

Nell’ambito dell’intervento, la donna è stata inoltre informata dai militari della presenza dei centri antiviolenza attivi sul territorio e delle possibilità di ricevere assistenza e supporto.