Docente di Economia aziendale all’Unical, aveva ricoperto lo stesso incarico a Vibo Valentia nella Giunta guidata dal sindaco Maria Limardo
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Maria Teresa Nardo, originaria di Vibo Valentia, è la nuova assessora al Bilancio del Comune di Lamezia Terme. La nomina da parte del sindaco, Mario Murone arriva a distanza di quattro mesi dalle dimissioni di Giulia Bifano.
Nardo, docente di Economia aziendale all'Unical, ha ricoperto lo stesso incarico anche a Vibo Valentia nella Giunta guidata dalla sindaca Maria Limardo. Il Comune di Lamezia dovrà approvare entro il 31 maggio il Bilancio consuntivo 2025.