Sala convegni piena per l’iniziativa della compagine in corsa alle prossime comunali. Illustrati profili, priorità e percorso politico: al centro servizi, valorizzazione del paese, partecipazione civica e confronto con la comunità locale

È stata presentata ieri sera, nella sala convegni di Limbadi, la lista guidata dal candidato sindaco Giovanni Muzzupappa per le prossime elezioni amministrative. All’incontro, riferiscono i promotori, hanno preso parte cittadini, simpatizzanti e amici della compagine, chiamati a conoscere i candidati al consiglio comunale: Rossana Acquilano, Valentina Belvedere, Romolo Calandruccio, Antonella Gerace, Concettina Guerrera, Vincenzo Moisé, Antonino Orfanò, Nicola Orfanò, Assunta Pagano, Rosa Senesi e Domenico Tripaldi.

Il messaggio di Muzzupappa

Nel corso della serata, il candidato sindaco ha collegato la partecipazione registrata in sala al percorso politico e amministrativo che la lista intende proporre. «Vedere questa sala così piena è la risposta più bella che potessimo ricevere», ha dichiarato Muzzupappa. «Non siamo qui per fare promesse vuote, ma per presentare un progetto solido, fatto di persone che amano questa terra e che hanno le capacità tecniche e la passione per amministrarla con trasparenza e innovazione».

I profili dei candidati

La presentazione è stata anche l’occasione per illustrare i profili dei componenti della squadra. Nella nota diffusa al termine dell’iniziativa, l’appuntamento viene descritto non come «una passerella elettorale», ma come «un’esposizione dettagliata di competenze». Ogni candidato ha infatti presentato il proprio percorso professionale e personale, spiegando in che modo intende mettere la propria esperienza al servizio della comunità di Limbadi.

Il programma amministrativo

Durante l’incontro sono stati richiamati alcuni punti del programma, dalla valorizzazione del territorio al potenziamento dei servizi ai cittadini, con attenzione alla crescita sociale ed economica della comunità. La lista, secondo quanto emerso nel corso della serata, punta sull’eterogeneità dei profili coinvolti e sulla possibilità di coprire diversi ambiti dell’attività amministrativa.

Il confronto con la cittadinanza

L’iniziativa si è chiusa con l’avvio di una nuova fase della campagna elettorale, che la compagine guidata da Muzzupappa intende impostare sul «dialogo costante con la cittadinanza» e sulla concretezza delle proposte. Un’impostazione che, nelle intenzioni del candidato sindaco e dei componenti della lista, dovrà accompagnare il percorso verso il voto.