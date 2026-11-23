Che il contesto politico sia grande, piccolo o piccolissimo, come un Comune che non arriva a mille abitanti, il centrosinistra conserva intatta la sua litigiosità interna. È questa la sensazione che suscita la nota del Partito democratico di Vazzano, dove la corsa alle prossime elezioni amministrative di primavera sembra essersi già trasformata in un terreno di scontro. Al centro della contesa ci sono la scelta del candidato a sindaco e, soprattutto, le modalità con cui è maturata. Tanto è bastato per provocare una rottura: il circolo Pd ha annunciato l'uscita dal percorso politico di “Liberamente Vazzano”, accusando una parte dell'assemblea di avere imposto decisioni già concordate in riunioni riservate.

La rottura sulla scelta del candidato a sindaco

La frattura è maturata durante l'ultima assemblea di “Liberamente Vazzano”, convocata per definire le candidature in vista delle comunali. Secondo la ricostruzione del Pd, ai partecipanti sarebbero state sottoposte scelte già confezionate da un ristretto gruppo di persone, senza un regolamento condiviso per la selezione dei candidati e senza avere prima elaborato un programma politico-amministrativo comune.

Il circolo dem sostiene di avere tentato, in più occasioni, di ricondurre il confronto nell'ambito di un progetto unitario di centrosinistra, chiedendo regole trasparenti e un percorso realmente partecipato. Proposte che, stando alla nota, non avrebbero trovato ascolto, venendo anzi interpretate come un tentativo di ostacolare il processo di individuazione del candidato.

A rendere ancora più evidente la spaccatura sarebbe stato il ritiro di due dei tre aspiranti alla candidatura a sindaco, proprio per il mancato accordo sul metodo adottato. Una circostanza che, secondo il Pd, avrebbe dovuto suggerire una pausa di riflessione. L'assemblea avrebbe invece proseguito fino all'individuazione dell'unico candidato rimasto in campo.

Il risultato, denunciano i democratici, è una candidatura che «anziché nascere dall'autorevolezza e dal consenso unanime di tutte le componenti, appare come una scelta forzata e di parte».

Le accuse del segretario Maida: «Il candidato voleva carta bianca»

A rendere più esplicite le ragioni dello strappo è Antonio Maida, segretario del circolo Pd “Sandro Pertini” di Vazzano, che punta il dito contro una gestione politica giudicata incompatibile con i principi democratici del partito.

«La politica, soprattutto in una realtà come Vazzano, deve basarsi sul confronto trasparente e sulla partecipazione reale, mai su accordi stretti in stanze chiuse ad opera di soggetti che appartengono ad un'epoca storica ormai superata e che agiscono dietro le quinte», dichiara Maida.

Il segretario precisa che la contestazione non riguarda le qualità personali del candidato individuato, nei confronti del quale il Pd ribadisce stima e rispetto, ma il procedimento seguito per arrivare alla sua designazione.

Poi arriva l'accusa politicamente più pesante, rivolta direttamente all'aspirante primo cittadino: «Ci saremmo aspettati un maggiore equilibrio e senso di responsabilità che invece non sono emersi, soprattutto da parte del candidato a sindaco, il quale ha preteso carta bianca nella scelta della futura Giunta, dell'apparato burocratico e dei candidati alla carica di consigliere. Altro che democrazia…».

Una ricostruzione, quella del circolo dem, che chiama direttamente in causa il candidato e gli altri protagonisti dell'assemblea, dei quali nella nota non vengono indicati i nomi.

Il Pd lascia “Liberamente Vazzano” e cerca nuove alleanze

La decisione politica è ormai formalizzata: il Pd sospende immediatamente la partecipazione alle riunioni di “Liberamente Vazzano” e abbandona il percorso avviato con il gruppo. Una scelta motivata dalla convinzione che le modalità adottate abbiano compromesso le condizioni per costruire una proposta amministrativa condivisa.

Ma lo strappo non coincide con il disimpegno dalla competizione elettorale. Al contrario, i democratici annunciano l'intenzione di aprire una nuova fase di confronto, senza escludere interlocutori e possibili convergenze.

«Da oggi il Partito Democratico intende avviare un dialogo libero, sincero e aperto a 360 gradi per costruire insieme ai cittadini una proposta politica seria, il più possibile condivisa e davvero rappresentativa del nostro territorio», conclude Maida.