«Prosegue il lavoro di organizzazione dell’Udc nel territorio vibonese, soprattutto nelle aree interne delle Serre, anche dopo la conclusione delle recentissime elezioni regionali, nelle quali, pur non avendo raggiunto il quorum previsto, il partito ha ricevuto circa diecimila consensi nell’intera regione che hanno contribuito a realizzare lo splendido risultato conseguito dal presidente Occhiuto». Inizia così la nota diffusa dal segretario provinciale del partito, Stefano Luciano, con la quale viene annunciato un nuovo ingresso tra le fila dell’Udc: quello del consigliere comunale di Serra San Bruno Biagio Figliucci.

Un’adesione che arriva dopo quella dei mesi scorsi dell’ex sindaco di Serra, Bruno Rosi, già nominato Commissario cittadino dell’Udc «col compito di riorganizzare il partito in uno dei più importanti centri della provincia». Ora è la volta di Figliucci, candidato a sindaco nella scorsa tornata elettorale.

«Con Bruno Rosi e Biagio Figliucci si è avviata una importante azione di rafforzamento del partito nell’area delle Serre vibonesi, dove – viene spiegato – l’Udc punta ad assumere un ruolo politico di primissimo piano portando avanti una politica basata sulle reali esigenze dei cittadini, affrontando quotidianamente e con impegno, tra le altre, quelle fondamentali tematiche riguardanti gli aspetti sociali e sanitari che sembrano oramai, invece, da tutti dimenticate. L’Udc lavorerà anche a Serra San Bruno, quindi, sia per formare una lista forte e competente, condividendo le scelte con tutti gli amici che hanno sostenuto e riterranno di sostenere ancora il partito, in vista dell’importantissimo appuntamento elettorale per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale della prossima primavera, che per individuare i candidati migliori e più rappresentativi dell’intero territorio vibonese per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia il cui appuntamento elettorale è già stato fissato per il 12 dicembre prossimo».