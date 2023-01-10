In virtù della nomina lascia la presidenza della Commissione Sanità. E' anche coordinatore provinciale di Forza Italia

Il consigliere regionale Michele Comito andrà a occupare la carica ricoperta precedentemente dal cognato, Giovanni Arruzzolo, da qualche mese eletto alla Camera dei deputati. Michele Comito, già presidente della Commissione Sanità, si è dimesso da tale ultimo incarico in quanto andrà a ricoprire l’incarico di nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.Il dottore Comito, di Vibo Valentia, è stato eletto nella circoscrizione Centro nella lista ‘Forza Italia’ con 13.720 voti. Alla prima legislatura regionale, è già stato presidente – come detto – della III Commissione consiliare ‘Sanità, attività sociali, culturali e formative’. Laureato in Medicina e Chirurgia, è specialista in Cardiologia e dal 1988 è dirigente medico di primo livello presso la Cardiologia Utic del presidio ospedaliero di Vibo Valentia, di cui è stato direttore dal 2005. Dal 2014 ha ricoperto anche il ruolo di direttore del dipartimento Emergenza, Urgenza ed Accettazione dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Nel 2001 è stato eletto in Consiglio comunale a Vibo nella lista di Forza Italia, ricoprendo il ruolo di presidente del Consiglio, ed è stato rieletto consigliere comunale nel 2005. Lo scorso novembre è stato nominato da Giuseppe Mangialavori nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia a Vibo Valentia.

