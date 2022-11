Forza Italia Vibo, Michele Comito nominato nuovo coordinatore provinciale

Giuseppe Mangialavori e Michele Comito

«Ho nominato Michele Comito (attuale consigliere regionale azzurro, ndr) nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia a Vibo Valentia. Sono certo che Michele saprà assolvere questo compito con dedizione, competenza e grande spirito di servizio, nell’esclusivo interesse dei vibonesi e della grande comunità azzurra. Nella sua vita professionale e politica ha sempre saputo dimostrare qualità eccezionali e non ho dubbi sul fatto che, sotto la sua guida, il partito provinciale continuerà a crescere in autorevolezza, consensi e credibilità. A Michele le congratulazioni più sincere per questo nuovo incarico». È quanto fa sapere il coordinatore regionale di Forza Italia, nonché deputato azzurro, Giuseppe Mangialavori.

